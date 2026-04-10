HCD Morón: El quiebre del bloque deja expuesta a la gestión Ghi a nuevos pedidos de informes

La ruptura del bloque oficialista, concretada irónicamente el 25 de marzo por los 6 concejales que responden al intendente bajo el signo del «MDF», obligan al gobierno municipal de Lucas Ghi a tener que negociar y dar de nuevo. Pero también lo deja expuesto a una nueva mayoría, representada por dos sectores que, por ahora, son antagónicos.

Para muestra sobra un botón. En la (breve) sesión ordinaria de este jueves, el bloque de Unión por la Patria (que integran cinco concejales del Nuevo Encuentro de Martín Sabbatella) presentó sobre tablas y pudo someter a tratamiento (con el respaldo de los bloques libertarios y del PRO) un pedido de informes para que el Ejecutivo explique por qué concentró los análisis de laboratorio en el Hospital Municipal Ostaciana B de Lavignole. Una decisión que el propio gobierno municipal tuvo que salir a explicar la semana pasada, luego de que circularan versiones y hasta un petitorio en Change.Org en contra del «cierre del laboratorio del CAPS ‘Dr. Springolo» de El Palomar.

La intención, según la jefa de bloque de UP, Florencia De Luca, es que los funcionarios de Ghi «nos cuenten del funcionamiento y estado actual del laboratorio del CAPS Dr. Springolo». «Nos hemos enterado por el equipo de Salud y vemos con preocupación el traslado de los análisis al Hospital Municipal, que ya dimos cuenta del estado en que se encuentra. El año pasado hicimos un pedido de informe sobre los servicios del hospital, adonde entendemos que sería trasladado el laboratorio del Springolo. Es un servicio que ya estaba en crisis y es un retroceso que va en contra de la descentralización y el acceso a la Salud que se promueven desde el gobierno bonaerense».

La ex funcionaria sabbatellista (renunció el año pasado como secretaria de Fortalecimiento Ciudadano) argumentó, con ironía, que «debe ser producto de una crisis financiera» en el Estado Municipal. Y alegó que «se puede administrar de manera tal de no privar a los vecinos de un servicio tan básico. Es preocupante la decisión del Ejecutivo, que es un error y pedimos rever». La votación sobre tablas la ganó su espacio por 16 a 8, con el voto negativo del MDF y del Frente Renovador, que hace equilibrio con sus dos concejalas (una, Sibila Botti, preside el HCD).

Claro que, después, el proyecto de resolución se votó por unanimidad del cuerpo, incluidos los ediles de Ghi. «Este expediente ingresó luego de la reunión de labor (parlamentaria), por lo que no tuvimos la oportunidad de que se aclare lo solicitado. Igual acompañaremos el pedido de información, sabiendo que la salud es una preocupación constante», explicó Vanina Moro.

Y defendió: «Hace dos años que Morón no recibe un sólo peso del Ministerio de Salud de Nación, como pasaba en años anteriores. Además, muchos vecinos se atienden en el Municipio por perder la obra social o la prepaga. Esto obliga a optimizar los servicios. El servicio de laboratorio estaba en comodato en el CAPS como en el Hospital, donde va a seguir funcionando. En las salas se seguirán realizando las extracciones, como la devolución de esos análisis».