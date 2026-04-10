Encontraron muerta a Maitena Rojas, la adolescente de 14 años que había desaparecido en Merlo

Maitena Luz Rojas Garofalo, la adolescente de 14 años que era intensamente buscada tras ser denunciada ayer por su familia como desaparecida, fue hallada muerta este jueves en Las Heras. Hay indicios de que se trató de un suicidio, aunque Justicia y Policía investigan si fue inducida de alguna manera por personas que contactó por redes sociales.

La niña dejó su casa ayer miércoles cerca de las 7.10 de la mañana junto a su hermana mayor y se dirigieron a la escuela EES N°16. Maitena llegó a la puerta, pero no ingresó al establecimiento justificando que tenía que saludar a una amiga.

La menor fue captada por última vez 8:20 de la mañana de ese mismo día por las cámaras de seguridad del barrio, caminando calle Bicentenario en dirección al Hospital Héroes de Malvinas, a unas diez cuadras de la escuela.

Maitena salió de su casa con $40.000 en efectivo y la tarjeta SUBE. Se cree que tomó el ramal a Las Heras del tren Sarmiento.

En su domicilio dejó su teléfono celular junto a nueve cartas de despedida dedicadas a su familia, donde detalló que “quería estar en un lugar tranquilo”.

Buscan a Maitena Rojas Garofalo

Ni el Municipio de Merlo ni su intendente Gustavo Menendez dan la cara. pic.twitter.com/o5DyeOpz7W — ser gio (@SerIncendiario) April 9, 2026

📍Estamos buscando a Maitena Luz Rojas Garófalo de 14 años, de Merlo.



📌 Fue vista por última vez el miércoles 8 de abril cuando se dirigía a la escuela en horas de la mañana.



📌 Es delgada, mide 1.50 mts, tez clara, ojos celestes, pelo castaño oscuro con flequillo largo. pic.twitter.com/DlftDkdYPI — NiñezyAdolescencia (@OrgNinezBA) April 9, 2026

La familia encontró, además, mails programados para que los reciban en determinada fecha y la clave de su celular.

“Descubrimos con la Fiscalía y la Policía Científica que gente de la cual no sabemos nombre, sexo ni edad (porque llevan nombres ficticios) indujo a que Maitena se fuera de forma voluntaria», contaron familiares en redes sociales al viralizar la foto de la niña para dar con su paradero.

Y detallaron que “continuamente la instigaban al suicidio y hablaban en la cotidianeidad de la idea de suicidarse como una gracia”.

«El día que lo iban a hacer, lo tenían planeado. Maitena tenía planeado todo”, contó Noelia, una amiga de la familia a la prensa, revelando que la nena también “se despidió de estas personas”.

No obstante lo cual, este jueves había marchas en Merlo para exigir su aparición con vida, de la misma manera que la Provincia y el Municipio de Merlo habían emitido alertas para dar con su paradero, antes de conocerse el triste final.