Hurlingham: Zabaleta aseguró que Selci le pidió «rescindir» el contrato del Hospital con el PAMI

Eso no es un hospital», repitió esta semana el exintendente de Hurlingham Juan Zabaleta, quien dio un paso más allá en la disputa política con su sucesor, Damián Selci, a quien acusó de querer rescindir el contrato que permitió construir el hospital del PAMI sobre terrenos del Municipio, antes de culminar su gestión.

“El intendente nuevo se enojó porque un día vino a pedirme que yo rescindiera la obra del hospital de PAMI. Y le dije que no”, disparó Zabaleta en el programa Primer Plano (Cablevisión), para explicar la pelea interna.

«Ya estaba el intendente electo. Lo discutimos acá, en el Tribunal de Cuentas, la Justicia, donde quiera. Que elijan la cancha. Esto me lo dijo personalmente el jueves 30 de noviembre – a 10 días de asumir- «, detalló.

Zabaleta perdió la interna de Unión por la Patria en agosto del 2023. Y entonces comenzó un nuevo capítulo en la interna que durante 8 años se había escondido debajo de la estrategia y las órdenes que emanaban desde los cuarteles centrales del kirchnerismo, que en definitiva llevó a uno y a otro hasta la Intendencia.

Primero fue el ex secretario del Senado quien despojó al entonces massista Luis Acuña en las elecciones municipales de 2015. Y luego fue el camporista Selci que lo doblegó en las PASO del año pasado, con un aceitado aparato político que se asentaba en Máximo Kirchner, Axel Kicillof y las estructuras del PAMI y la ANSES.

¡Llegó el nuevo Resonador Magnético al Hospital de PAMI! Es el mejor equipo de estas características que hay en Argentina. Ningún hospital público del país tiene uno igual. Según nos confirmó Horacio Kozaczuk, el Gerente para América Latina de Resonancia… pic.twitter.com/dGZwKIdaM5 — Damián Selci (@DamianSelci) November 14, 2023

🏥 Avanzamos con la obra del nuevo Hospital de Adultos y Adultas Mayores de #Hurlingham. #ObrasEnMarcha ➡️#SiempreAcá ❤️ pic.twitter.com/P9ehuzNm4x — Hurlingham Municipio (@MuniHurlingham) July 18, 2023

abrazo simbólico al Hospital del PAMI de Hurlingham https://t.co/7bGvO6RQG7 pic.twitter.com/TEZBe1sAOr — Darío Albano (@albanodl) April 9, 2024

Fue Selci quien, durante un interinato y un año después de que el PAMI le rescindieran contrato a la única clínica del distrito que atendía a sus afiliados, firmara el convenio para la obra del Hospital, que comenzó y se inauguró (sin su presencia) bajo la gestión de Zabaleta, quien ahora desde el llano patea el tablero y acusa.

«Me pidieron rescindir una obra que prometieron a 30 mil jubilados que capitan PAMI, que no pudieron inaugurar el 25 de mayo de 2023, ni en agosto. Nosotros la prorrogamos a octubre. En el medio vino Wado de Pedro a inaugurar no se qué. Porque eso no es un hospital. Es una sala de primeros auxilios, que creo tiene un tomógrafos. No tiene ni terapia, ni internación, ni quirófano. Esto tiene que ver (también) con Milei Presidente. No se jode con los jubilados. Le prometieron un Hospital. Es una mentira», apuntó Zabaleta.

A todo esto, el hospital se encuentra en una nebulosa. La oposición organizó un abrazo solidario e intentó, sin éxito, pedirle informes al Municipio, a que a su vez elevó una queja desde el HCD a PAMI central.

Selci no habla del tema desde ganó la elección, aunque ya tuvo dos inauguraciones de la mano del gobierno bonaerense: El Mercado de Hurlingham y el nobel Centro de Salud Mental. El exintendente Zabaleta intenta reamar un espacio propio y se mostro con Fernando Gray y de Facundo Moyano, dos referentes peronistas que tienen sus propias batallas con Máximo Kirchner y La Cámpora, incluido el PJ Bonaerense.