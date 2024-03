Ituzaingó: «El gobierno anterior no fue bueno», admitió Pablo Descalzo ante el HCD

En el Colegio Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, el intendente Pablo Descalzo, dejó anoche inaugurado el periodo de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de Ituzaingó, con críticas al modelo de Javier Milei, pero también con cuestionamientos a la gestión de Alberto Fernández. Pidió democratizar al PJ.

“Estamos viviendo tiempos difíciles. Si bien es cierto que venimos de años complejos, de un gobierno que no fue bueno, también es cierto que la administración anterior recibió un país endeudado como nunca antes”, arrancó el hijo del histórico cacique del PJ, Alberto Daniel, quien después de 28 años de gobierno le dejó el trono (inclusive fue testimonial como primer candidato a concejal de UP, banca por lo que no juró).

“A esta situación se le debe sumar la crisis mundial por la pandemia del Coronavirus y una inflación que el Gobierno no supo revertir”, apuntó el heredero, que estuvo 4 años como Jefe de Gabinete. “No se tuvo el coraje que se necesita para conducir un Estado”, disparó el flamante mandatario local. “Cuando se toman decisiones, se tocan intereses. Pero hay que tener la vocación de respetar a los argentinos y eso no pasó”, se quejó.

El mandatario local se refirió al presente del Partido Justicialista y disparó: “El peronismo se debe un profundo debate. Es hora de democratizar y de que cada sector tenga un plan de gobierno para defender las banderas históricas”. “Hay que ir a una elección interna y dirimir cómo deben hacerse los proyectos”, añadió.

Respecto de la actual administración nacional, expresó: “El ajuste de este gobierno es histórico por la pretensión de medidas que tratan de implementar”. “Dicen que llegaron para bajar la inflación, pero despiden empleados públicos y licúan salarios”, señaló.

En ese sentido, puntualizó: “El gobierno anterior no fue bueno pero había paritarias, consumo, actividades turísticas y los transportes eran subsidiados”. En cuanto a la obra pública puntualizó: “Algunos trabajos los llevaremos adelante con fondos municipales y otros con ayuda del Gobierno provincial, pero hay otros que no se pueden hacer sin fondos nacionales”. “Quiero ser claro y contundente. Mi prioridad va a ser atender las necesidades de las familias de Ituzaingó. No voy a dejar de accionar para parar el hambre”, enfatizó.

Internado

La sesión no fue presidida por Pablo Piana, quien antes del comienzo se descompensó y fue trasladado de urgencia al Sanatorio del Oeste ubicado de Olazabal 319. El edil del UP Piana quedó anoche en unidad coronaria, donde será sometido a estudios. Hace unos días, durante una operación de tipo coronaria, falleció en Merlo el secretario de Cultura y Comunicación, Marcelo Charadía, otro histórico de la gestión Descalzo.