Lucas Ghi: «El ajuste no puede a caer sobre los sectores más humildes»

El intendente, Lucas Ghi, dejó inaugurado hoy el período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de Morón, con un fuerte discurso contra el Gobierno de Javier Milei, a quien culpó por el ajuste sobre las clases sociales más humildes y la merma de fondos provinciales que deberían ser afectados al área de Seguridad.

«Siempre, quienes buscaron llegar al Estado para consagrar la desigualdad, lo hicieron montándose en el desprecio de la político y el hostigamiento de la Democracia. Somos orgullosamente militantes políticos, que procuramos transformar la realidad. No nos sentimos casta. El poder se vale de sus recursos económicos y el pueblo a través de la política. Venimos a resaltar el compromiso con la política y nuestros vecinos», se despachó el jefe comunal en el recinto del HCD, ante funcionarios y concejales del oficialismo y la oposición.

De entrada, dejó en claro que se iba a ocupar de los «conceptos» de su gestión y no del repaso de obras realizadas o en carpeta, muchas de las cuales ya no contarán con financiamiento nacional. «Trabajamos arduamente por la seguridad. Claro que la quita de fondo de fortalecimiento financiero fiscal a la Provincia ha impactado en gran medida. Parte de esos recursos eran transferidos a los municipios. Vamos a tomar todas las medidas necesarias para que el presupuesto en seguridad esté garantizado», dijo al comienzo.

Explicó que «a la inseguridad la enfrentamos con políticas integrales, no sujetas al show» y que crece con la «desigualdad» y el «mercado ilegal». «Debemos incrementar el patrullaje, los controles, la iluminación de calles. Pero lo hacemos conscientes de que con eso no alcanza. Debemos garantizar la justicia social», opinó.

También se ocupó de exponer el «desequilibrio» fiscal que supone los 20 puntos que pierde la PBA en la coparticipación federal sobre los impuestos federales. Algo que se expuso durante la gestión de María Eugenia Vidal y que sólo dos o tres jurisdicciones quieren discutir (Córdoba, CABA y Santa Fe). Es decir las provincias más pobladas y productivas. «Tarde o temprano se deberá dar la construcción», asumió el intendente.

Apertura de sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante de Morón #2024



🖥️ Si queres ver la sesión completa te dejo la transmisión en vivo : https://t.co/fmFnfxrWGj#AperturaDeSesiones#GestionLucasGhi #MunicipiodeMorón pic.twitter.com/oU3zaWfJgv — Lucas Ghi🇦🇷 (@LucasGhiOFICIAL) March 1, 2024

Consciente de la recesión, pero sin reconocer el descalabro económico que dejó el gobierno anterior, Ghi se comprometió a que «toda readecuación presupuestaria que debamos hacer en este contexto, la vamos a hacer de manera tal de no tocar en un ápice las prioridades en materia social que tiene este Gobierno municipal».

“El ajuste no puede a caer sobre los sectores más humildes y desde el Municipio no vamos a permitir que así sea. El ajuste recaerá sobre los sectores que tengan mayor capacidad tributaria, que en gran medida se ven favorecidos en el contexto actual. Porque no hay ajuste que sea neutral, ni que impacte a todos de la misma manera», dijo.

Y agregó: «Las políticas que lleva adelante el Gobierno nacional vienen una vez más a consagrar privilegios y ganancias de sectores minoritarios vinculados al complejo agroexportador y financieros, en detrimento de las grandes mayorías. No cuenten con nosotros para acompañar ese proceso. Sí pondremos al Estado, como siempre lo hemos hecho, del lado de quienes más lo necesitan y no pueden esperar”.

En su discurso, también se refirió a la paralización de la obra pública nacional. En ese sentido, Ghi sostuvo que “no podemos mirar indiferentes que se paralicen, por ejemplo, las viviendas que están en ejecución, como las del Procrear».

«Son miles de familias que tenían expectativa legítima de poder ver ahí su vida transformada fruto del acceso a algo tan sensible como es la vivienda. Una de las primeras gestiones que hicimos con las autoridades del Estado nacional tiene que ver con eso, con la finalización de las obras públicas en marcha”.

«Confiamos que el freno a las intervenciones sean solo una transición y que como se ha anunciado públicamente aquellas que se encuentran en ejecución las podamos terminar porque sería una torpeza imputable a las actuales autoridades si deciden no terminar con aquello que se ha empezado», dijo esta mañana.

Por otra parte, se refirió a la ampliación del Parque Industrial La Cantábrica y recordó que “antes del 2015 habíamos tramitado ante el Estado Nacional la cesión de tierras para el asentamiento de más emprendimientos productivos y la creación de fuentes de trabajo, hoy eso es una realidad. La infraestructura del Parque ampliando y en poco tiempo cientos de trabajadores encontrarán ahí sus oportunidades laborales”.

TODO UN MENSAJE



En la Apertura de Sesiones Ordinarias en Morón, ya se habló de políticas de seguridad y salud.



Ni una palabra sobre combate al narcotráfico y prevención de adicciones.



(Tal vez alguien le avise antes de terminar su discurso y lo incluya) pic.twitter.com/zHqGudpk5S — Leandro Ugartemendia (@LeaUgartemendia) March 1, 2024

En este sentido, Ghi afirmó que la comuna se encuentra en gestiones “ante el Estado Nacional para lograr la anexión de más tierras que se encuentran contiguas al Parque Industrial para que pasen a dominio del ente que administra el Parque y que puedan allí, converger nuevas empresas”.

En el recinto estuvieron el exintendente Martín Sabbatella, quien pasó de presidir el ACUMAR (durante el gobierno de Alberto Fernández) a ser nombrado al frente del COMIREC, que depende del gobierno bonaerense y deberá velar la cuestión sanitaria e hidráulica de la Cuenca del Reconquista. También asistieron ex presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci; la diputada Mónica Macha; el ex titular del HCD Jorge Laviuzza; el Defensor del Pueblo de Morón, Enrique Pochat; la presidenta del Consejo Escolar, Mabel Mesa; y el juez de faltas, Dr. Enrique Louteiro, a quien el intendente felicitó por un fallo reciente.

Se trata de una denuncia por «abuso» económico por parte de una empresa de servicios de salud (prepaga). «Decidimos intervenir ante el reclamo de una usuaria. Agotada la instancia administrativa llegó a la Justicia de Faltas y el Dr. Louteiro falló a favor de retrotraer los valores a diciembre», dijo Ghi de arranque.

No fue un caso aislado, del mismo modo el mes pasado el Juzgado de Faltas 2 de San Martín, dictó una medida preventiva ordenando a la empresa MEDIFE a abstenerse de aplicar los aumentos comunicados a un usuario denunciante, obligándola a reajustar la facturación del mes de enero de 2024 inclusive en adelante conforme al Índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) del mes inmediato anterior publicado al momento de cada ciclo de facturación de las sucesivas cuotas mensuales.

La denunciante impugnó los aumentos del valor de la cuota comunicados por la empresa con fecha 29/12/2023, del 39% para la cuota del mes de enero de 2024 y en fecha 5/1/2024, del 23,5% para la cuota del mes de febrero, acumulándose en el plazo de 2 meses un total de aumento sobre el plan que posee del 62,5 %.