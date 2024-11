Merlo: Vecinos denunciaron que fueron estafados con un plan de viviendas vinculado a Juan Grabois

Familias adjudicadas de «lotes con servicios» denunciaron haber sido estafadas por una cooperativa asociada políticamente al ex precandidato presidencial de UxC Juan Grabois. Si bien pagaron por sus terrenos, el plan de viviendas nunca se realizó y sólo viven allí el presidente y la tesorera de la organización.

El 7 de enero de 2023, la cooperativa de vivienda Chacabuco –CUIT 30715536435- recibió las últimas cuotas del plan de pagos para recibir un lote con servicios de Gerardo, uno de los 57 vecinos de Merlo que habían sido seleccionados para recibirlo.

A mediados del 2021, la Cooperativa Darío Santillán, fue adjudicada para la construcción de “calles, Veredas, Cordón cuneta, Pluviales, Espacio verde, Centro comunitario + Centro de recreación y deporte, Alumbrado, Red eléctrica, Red de agua, Lotes en Merlo” tal como informa el expediente oficial firmado por Fernanda Miño, ex titular de la Secretaría de Integración Socio Urbana de la que dependía el FISU –Fondo de Integración Socio Urbana-.

La Darío Santillán está registrada, según INAES –Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social- en Santiago del Estero 866, barrio de Constitución en Capital Federal. En esa misma dirección aparecen otras seis cooperativas, entre ellas, la antes mencionada, Cooperativa de Vivienda Chacabuco que era la que nucleaba a las familias ganadoras de los lotes con servicio.

Miño la estafa es cobrarle los lotes con servicios a los vecinos con las cooperativas que ustedes armaron.

La estafa es no construir las casas prometidas.

Le dejo la foto de cuando apareció en el barrio en Merlo repartiendo los lotes. En su mensaje admite que no las terminaron… https://t.co/l25LUnH3n0 pic.twitter.com/X0TN57shnF — Luis Gasulla (@LuisGasulla) November 26, 2024

Los vecinos le pagaban una mensualidad de 3000 pesos a la cooperativa de Vivienda Chacabuco que está vinculada a la cooperativa que debía construir los lotes con servicio.

Tal es el vínculo que La Cornisa entrevistó al presidente de la cooperativa Chacabuco, Rodrigo Alonso, en la sede en Merlo de la Cooperativa Darío Santillán que milita con Juan Grabois. Alonso admitió los vínculos pero no quiso responder por qué razón cobraban una mensualidad a los vecinos que aún no tienen los servicios ni el lote prometido.

El convenio entre Fernanda Miño y la cooperativa vinculada a Grabois se aprobó por 173.621.620 pesos de julio del 2021. O sea, según el valor del dólar en esa fecha, el convenio se firmó por 1.715.120 dólares. En noviembre del 2024, según los vecinos, solo habitan el barrio el presidente de la cooperativa de vivienda y su tesorera, ambos militantes de Grabois, tal como aparecen en publicaciones de redes sociales.

En noviembre del 2024, la obra no se terminó. Los vecinos no tienen título de propiedad ni espacio verde, cunetas y calles asfaltadas. Denuncian que no hay presión de agua y que las instalaciones eléctricas son precarias.

Según la cooperativa Darío Santillán, el avance de obra es superior al 85% pero está paralizado. La única casa de materiales es la sede partidaria de la cooepativa Darío Santillán que forma parte de la Unión de Trabajadores Excluidos de Grabois.

Fuente: Periodismo y Punto