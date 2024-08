Morón: Concejales de JxC proponen trasladar a los feriantes de la Plaza de la Cultura al Paseo de las Artes

Concejales de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto de ordenanza para que la Municipalidad de Morón traslade a los vendedores callejeros de la Plaza de Cultura (está ubicada junto a la Universidad de Morón, del lado norte de la Estación del Tren Sarmiento), que fue virtualmente tomada en la crisis de la cuarentena.

«Queremos recuperar el Espacio Público para todos los vecinos de nuestro distrito, en especial para los estudiantes. Dicho lugar tenia como fin el esparcimiento de los mismos en sus tiempos libres entre materias», posteó la concejal Daniela Cáceres, con imágenes del proyecto que también lleva la firma de Adrián Colonna.

Ambos concejales responden al exintendente Ramiro Tagliaferro (PRO) pero son los de mejor relación con el sabbatellismo, que amagó pero no cumplió su promesa de desalojar esa plaza inaugurada en marzo de 2015. Algunos creen que por el costo político, y porque eso afectaría la relación interna con otras fuerzas de UxP.

«Intentaremos contar con el acompañamiento de los 12 concejales de la “verdadera oposición”, que ahora tendrán la oportunidad de mostrar que están, como nosotros, del lado de los vecinos de Morón», advirtió Cáceres. Su bloque, en decisiones clave como la Rendición de Cuentas, viene votando con el oficialismo.

Los concejales del bloque juntos por el cambio presentamos un proyecto de Ordenanza para re ubicar a los feriantes de la Plaza de la Cultura,

Buen día, acá en Morón el espacio público sigue ocupado, “Plaza de la Cultura”, 1 cuadra de la estación, hoy nuevos colchones de personas en situación de calle. Que tengan buena semana. pic.twitter.com/51D9rhoaXA — Pablo Navarro (@PabloGNavarro) June 11, 2024

La Plaza de la Cultura (ubicada entre las calles Salta, Larralde, Cabildo y Maestra Cueto) fue inaugurada por el intendente Lucas Ghi en marzo de 2015, después de reubicar al Cuartel de Bomberos (junto al cementerio), el centro provincial de vías respiratorias y la escuela de Danzas José Neglia en la ex clínica Otharán. Pero, con el tiempo, se convirtió en centro de ventas informales y de personas en situación de calle.

En abril de este año, y primera vez desde la cuarentena, autoridades de la Universidad de Morón hicieron público su malestar por el estado de la Plaza de la Cultura, que fue concebida con la interacción de la Facultad de Arquitectura pero se convirtió en los últimos años en un espacio de manteros y personas en situación de calle, que llega incluso hasta la galería del edificio central de la sede, ubicada en Cabildo al 100.

«Es un reclamo que la universidad viene haciendo desde hace muchos años. Puede ser muy interesante poner un poco de orden. Acá somos receptores de lo que nos transmiten los alumnos. Seríamos muy hipócritas si dijéramos que está todo bien. Siempre hemos tenido la buena predisposición de parte del municipio y esto, si bien lo dialogamos institucionalmente, también lo hago público, sino parece que uno está de acuerdo», explicaba a este medio el secretario General de la UM, Pablo Navarro, después de un posteo.

«No comparto la ocupación del espacio público y no puede ser que la universidad tenga cerrada una salida, por algo que no sabemos hasta cuándo se va a permitir», confió, persuadido de que el pedido tendrá mayor peso político en un año no electoral. El 11 de junio volvió a postear, con imágenes: «Buen día, acá en Morón el espacio público sigue ocupado (…) hoy nuevos colchones de personas en situación de calle».