Morón: Entre la prueba atlética nocturna, el aniversario de Haedo y la noche de las vinotecas

El Municipio de Morón celebró varias actividades este fin de semana. Por un lado, acompañó la «Noche de las Vinotecas», una iniciativa impulsada por la Cámara del Vino que busca promover el comercio local y acercar propuestas gastronómicas y culturales a la comunidad. La actividad se llevó a cabo el viernes, entre las 20 a 23:30 horas en distintos puntos gastronómicos de Morón, Castelar, Haedo y El Palomar. Durante la jornada, se ofrecieron promociones especiales, con descuentos que iban del 10% al 40% en productos seleccionados, y degustaciones gratuitas.

El mismo viernes, en tanto, comenzó el «Viva Fest» en la Plaza San Martín (Maipú y Raspanti), en el marco de los festejos por el 136° aniversario de Haedo. Éste sábado 15, las actividades comenzarán a las 15hs en Estrada 17, Haedo, con la proyección de “Un millón de zombies: La historia de Plaga Zombie” (2022) de Camilo de Cabo y Nicanor Loreti, seguida por “Cuando acecha la maldad” (2023), con la presencia de su director Demián Rugna y parte del elenco.

A partir de las 18.30 hs, los y las vecinas podrán participar del Zombie Walk Haedo, una caminata de zombies y cosplayers que partirá desde la UGC N°2 hasta la Plaza San Martín. Quienes se acerquen podrán pasar por el stand del Municipio para completar su look y sumarse al desfile.

Desde las 19 hs, la jornada continuará con una feria temática de terror, feria artesanal, camiones de comida y bebida, y shows en vivo de las bandas Nasty Neighbours, Mentolados, Tortura y Pasco.

Por su parte, el domingo 16 de noviembre, la Plaza San Martín será nuevamente escenario de música y cultura local, con la presentación de la Orquesta Criolla de la ETTArF, la Banda de Sikuris, los Coros de Tu Barrio, ASM y Morón Canta.

Por otra parte, el sábado por la noche se desarrolló la primera edición de “Morón Corre de Noche”, una propuesta deportiva y recreativa que incluyó un Master de Zumba con más de 1000 participantes y una prueba atlética participativa con más de 7000 personas que convirtió el espacio público en un punto de encuentro, movimiento y disfrute.

El punto de largada y de llegada fue la Av. Sarmiento y Santa Rosa, en Castelar Norte. Este evento contó con la presencia del intendente Lucas Ghi, quien también participó de la carrera, acompañando a la comunidad en esta iniciativa que promueve hábitos saludables y el uso del espacio público para la actividad física, la recreación y la diversión.