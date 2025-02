Morón: Ghi mete más cambios en el Gabinete, aspira al Presupuesto 2025 y a conservar la «unidad»

En su primera conferencia del año, y encolumnado decididamente detrás de la conducción política del gobernador Axel Kicillof, el intendente de Morón, Lucas Ghi, adelantó hoy que podría haber internas en UxP y dijo que aspira a conseguir el Presupuesto 2025, con la reforma fiscal que naufragó en diciembre pasado en el HCD, y que desató una serie de cambios en el Gabinete Municipal que llegan al presente, con la salida de la secretaria de Economía y Finanzas.

En una reunión con «agenda abierta» con periodistas en el Salón Mariano Moreno, el jefe comunal confirmó hoy la asunción del contador Guido Napolitano, quien ya venía trabajando en el área contable, en reemplazo de Cecilia Gatta Castel, otra histórica funcionaria sabbatellista. Esto debería normalizar la administración, virtualmente paralizada por «los cambios» en un área clave, tal vez más importante (técnicamente) que la propia Secretaría de Gobierno.

El quiebre entre Ghi y el Nuevo Encuentro, partido del que dice seguir siendo afiliado, ocurrió poco antes de fin de año, cuando la interna estalló entre cruces con funcionarios de la Provincia y el manejo de los recursos humanos y económicos.

Al frente de lugares claves del gobierno había cuadros del Nuevo Encuentro, incluso en la estratégica área de Prensa, por lo que la interna era ya inocultable e insostenible. El plan del sabbatellismo no era apuntalar a Ghi, hoy sin posibilidades de reelección, sino a un candidato propio para el 2027 (Martín Sabbatella avisó que está en carrera), con Cristina Kirchner como única conductora del espacio peronista, muy posiblemente también candidata en 2025.

El golpe de timón se dio a mediados de diciembre, cuando el intendente disolvió Gobierno (Diego Spina regresó al HCD, donde preside el bloque de UxP) y distribuyó sus funciones entre la Secretaría Legal y Técnica, que conduce Hernán Sabbatella; y la Unidad Intendente, que dirige Estafanía Franco, confirmado así a su propio «triángulo de hierro».

Poco después, ya en 2025, reemplazaron al secretario de Seguridad Andrés Rodríguez, por el abogado Damián Cardoso, ex diputado de Unión Celeste y Blanco, profesor de la UM y fundador de la «Fundación 300».

«Ésta nueva conducción viene acompañada de una serie de reconfiguraciones en materia de seguridad y prevención para optimizar los recursos y mejorar la respuesta a los vecinos. Hemos construido un sistema de videovigilancia con más de 800 cámaras, hemos implementado alarmas comunitarias y estamos reforzando la articulación con el Departamento Judicial de Morón para que las sentencias tengan un efecto preventivo», apuntó el intendente sobre el área.

Tras varias marchas en la Plaza Central, Lucas Ghi, reconoció el despliegue de fuerzas federales en el distrito, y el diálogo con dos dirigentes del Ministerio de Patricia Bullrich como Martín Culatto y Analía Zapulla, ex funcionarios del distrito, con pasado en la UCR, el GEN y el PRO. Aunque por otro lado calificó de oportunistas las críticas.

“Vemos una intención deliberada de debilitar la gestión del gobernador, y yo me voy a poner a su lado para acompañarlo. No se trata solo de respaldar a un dirigente, sino de defender a los 18 millones de bonaerenses», dijo; y disparó con ironía: «Como a mí me gustaría que quienes se sienten contenidos en esta experiencia de gobierno se pongan a disposición y trabajemos en conjunto, porque no es solo la suerte de un intendente, sino la calidad de vida de los 350.000 vecinos y vecinas de Morón”.

Por otra parte, destacó la intervención en la Plaza de la Cultura, habitada hasta enero (hasta la asunción de Cardoso) por manteros y personas en situación de calle. Se diferenció también de los «desalojos» en CABA: «Estamos trabajando con las vecinos que se ganaban la vida, por ejemplo, para que tengan un lugar o se capaciten. Hacen falta enfermeros y nosotros tenemos una cerrara de enfermería. Recuperar el espacio público no es lo único que importa».

Obras e internas

Consultado por éste medio, Lucas Ghi confió que buscará aprobar un nuevo Presupuesto y la reforma fiscal 2025. Para eso necesitará mantener la unidad de UxP, incluidos los aliandos del Nuevo PRO, o construirse una nueva mayoría.

El nuevo norte es claro: «vamos a hacer lo posible para que Nación transfiera las obras que están paralizadas» dijo el intendente, con una ojo en la infraestructura y otro en la campaña. En el caso de la obra de la Primaria 50 de Castelar Sur, está claro que es jurisdicción provincial ése servicio, aunque el contrato haya sido licitado por Estado nacional.

Más complejo de seguir es el plan Procrear de El Palomar. «El Gobierno eliminó el fideicomiso, por lo tanto no hay fondos para terminar la obra. Resta un 25%. Los edificios no están intrusados porque la empresa constructora no se retiró y estamos dialogando». La idea es consumar el traspaso de esas tierras sobre la Base Aérea al Municipio, y, llegado el caso pagarle a la empresa la finalización de obra con parte del edificado, para que luego pueda así comercializarla. El resto se adjudicaría a través de algún mecanismo de devolución, ya sea a través del municipio o sindicatos.

Sin PASO

«En éste contexto me parece razonable suspender las PASO a nivel nacional y provincial. Pero desconozco si están las manos para sancionar la ley en Provincia de Buenos Aires», apuntó el intendente, quien también vio con buenos ojos el «desdoblamiento» de las elecciones para cargos provinciales. De por sí habrá dos sistemas (boleta única para la elección nacional de diputados y lista sábana para cargos provinciales y locales). No descartó una interna local

«Seguramente habrá una instancia superior que indique cómo dirimir las internas. Pero es poco prudente no saber qué va a pasar. El gobernador está viendo si hay PASO, si desdobla», apuntó Ghi, adherente del Movimiento Derecho al Futuro, con el que Kicillof lanzó públicamente su línea interna. Por ahora, no se piensa en por «afuera» de UxP.