Morón: HCD aprobó aumento de tasas pero postergó Presupuesto por una protesta de municipales

En un fin de año al rojo vivo, el Concejo Deliberante de Morón suspendió la sesión del Presupuesto Municipal 2026, que estaba prevista para este martes a las 11hs, luego de que anoche se consumara el aumento de tasas y tributos.

La decisión se adoptó por la protesta de empleados municipales, que fue creciendo durante toda la mañana por la falta de pago de las horas extras de noviembre, en el mismo día en que se debían depositar los salarios del mes en curso. Al principio fue en el Obrador de servicios públicos municipal, luego pasó a la calle Brown y Belgrano; y hacia el mediodía hasta hubo corte de vías en la estación de trenes.

El Departamento Ejecutivo liquidó el aguilando el 23 de diciembre. Pero postergó el pago de haberes del Gabinete y de toda la planta política para «garantizar» los salarios del personal municipal en la jornada de hoy. Esto no evitó que afloraran protestas. Y que ambos sindicales municipales (STMM y SETMM) se declararan en «estado de alerta y movilización».

Además de avisar que recurrirá al Ministerio de Trabajo por el mes de atraso en las «horas extras» de noviembre, el secretario del Sindicato de Empleados y Trabajadores Municipales de Morón (afiliado a FSTMPBA), Luis Duré, acusó al gobierno local de mantener un «desconocimiento absoluto de la crítica situación económico-laboral».

🔹"Nuestro sueldo es de $300.000, se lo digo a toda la Argentina"



Trabajadores municipales protestan por salarios y falta de pago en Morón.



📌Con Lola Etchart en LN+ pic.twitter.com/FeglwT0nlb — La Nación Más (@lanacionmas) December 30, 2025

Incluso la CGT regional, que integró la mesa del MDF y logró meter a un concejal en la lista de concejales de UxP (Alfonso Martínez), se solidarizó hoy con el reclamo salarial e instó al Ejecutivo a brindar una «rápida respuesta» al tema.

Al mediodía de este martes, el HCD emitió un comunicado que explica que la sesión del Presupuesto fue suspendida «a raíz de la irrupción de un grupo organizado de personas que ingresó al recinto de manera violenta, empujando a trabajadoras y provocando destrozos en instalaciones y material institucional»; y ante la falta de «garantías mínimas» de seguridad.

No obstante, aclaró que «esto sucedió en el marco de un reclamo vinculado al pago de horas extras adeudadas a trabajadores por el Departamento Ejecutivo».

«El Honorable Concejo Deliberante expresa su comprensión con la situación de los trabajadores municipales y con la legitimidad de sus reclamos laborales, que deben ser atendidos por los canales correspondientes. Al mismo tiempo, rechaza de manera categórica cualquier forma de violencia o hecho que ponga en riesgo la integridad física de las personas y el normal funcionamiento de las instituciones democráticas», afirmó en ese comunicado.

La Presidencia del Concejo está en manos de la nobel Sibila Botti (FR). El sabbatellismo, junto al massismo, tienen mayoría en el bloque de Unión por la Patria, que ayer apenas si pudo aprobar, con cambios, la reforma Fiscal e Impositiva.

«Es muy injusto y doloroso lo que está haciendo el Ejecutivo con los empleados municipales. La falta de previsibilidad para el pago de las horas extras es una irresponsabilidad de gestión, es consecuencia de la falta de una correcta proyección económica, financiera y presupuestaria», apuntó ésta mañana el concejal Diego Spina (NE).

#Morón Ayer el HCD aprobó el aumento de tasas, pero postergó el tratamiento del Presupuesto 2026 (era hoy a las 11hs) por la protestas de Municipales: Comenzaron en el Obrador, siguió en Brown al 900 y terminó en el edificio del Concejo Deliberante. Es por el pago de horas extras https://t.co/io7dcg2ERB pic.twitter.com/M9Y5BNnacS — Darío Albano (@albanodl) December 30, 2025

Una sesión recurrida y un quórum aliado

En la sesión preparatoria, la oposición libertaria había denunciado que el tratamiento de la Fiscal e Impositiva era «nulo» debido a que es el mismo expediente que fue rechazado el jueves 4 de este mes, un día antes de la jura de concejales y la renovación del cuerpo. Fue una jugada del Nuevo Encuentro para obligar al Ejecutivo a negociar las ordenanzas.

Esos cambios se volcaron al proyecto del Departamento Ejecutivo. «Hemos tenido la posibilidad de juntarnos con el equipo de Economía del Municipio. Y plantemos la necesidad de contemplar un incremento menor en las zonas más bajas. Y establecen un aumento progresivo, pidiendo un mayor esfuerzo en los comercios y rubros que tienen una mayor facturación», asumió Florencia de Luca, presidenta del bloque oficialista y referente a su ves de Nuevo Encuentro.

A diferencia del proyecto original, que establecía un aumento del 30% en la TSG de enero, el oficialismo aprobó un ajuste escalonado de la siguiente manera: 10% en zonas de Alta y Media capacidad socioeconómica; del 5% en las zonas «Baja» y «Carenciada». Más otros aumentos de 5% previstos para marzo, mayo y julio. En total hacen al 30%.

También diferenció la Tasa de Seguridad e Higiene que pagan industrias y comercios: 20% general en enero. Pero del 35% en los rubros crematorios, ART, agencias de carreras (hipódromos), bancos y entidades financieras, de crédito y/o consumo, casa de cambio, agencia de apuestas hípicas, bingos y casinos, minibancos, cajeros automáticos y/o terminales de autoservicio. Para el restos de los tributos también se propuso al Ejecutivo un 20% en enero.

La votación en la Asamblea de Mayores Contribuyentes se resolvió por 26 votos a favor y 17 en contra. Pero antes contó con la ayuda de la concejal Alejandra Liquitay (LLA), quien quedó apuntada por facilitar el quórum (de 13 concejales).

«No sólo se aprueba con el voto, sino también habilitando la sesión. Lo aclaro porque si no se engaña a los vecinos con sus supuestas intenciones», acusó la bullrichista Analía Zappulla, quien además aclaró que recurrió al Tribunal de Cuentas para informar sobre la posible nulidad de la ordenanza Fiscal e Impositiva. Lo mismo habría hecho Ariel Aguilera (Todo por Argentina), quien a diferencia del resto de la oposición directamente se ausentó «para no avalar».