La Matanza: El motociclista asaltado en la autopista Riccheri cree que «no fue al voleo»

Un motociclista de 62 años sufrió un violento asalto en la autopista Riccheri, donde seis motochorros lo persiguieron a plena luz del día, lo encañonaron con armas de guerra y le llevaron la moto en una película de terror de apenas segundos que quedó registrada por una cámara que llevaba en el casco.

Ocurrió cerca de las 17 horas del domingo, cuando Guillermo volvía a Capital desde la zona de Ezeiza, donde había ido a pasar la tarde. Es un área en la que todos los domingos se suelen juntar motociclistas, amantes de los autos o familias que van a los Bosques para disfrutar el aire libre.

Mientras iba por la Riccheri, a la altura del Mercado Central, el hombre fue abordado por los costados por tres motos. Una de ellas empezó a golpearle la rueda delantera para que baje, mientras lo apuntaba con armas de fuego.

«Volvía de un recreo en una pileta. Venía a velocidad de paseo y, antes del peaje central, me abordan por la izquierda una moto con pasajeros que portaban un arma de guerra semiautomática», contó el hombre en una nota con TN.

«Me apuntan y me golpean la rueda delantera dos veces para desestabilizarme. Miro a la derecha buscando un punto de fuga y hay dos motos parapetadas, con armas idénticas, apuntándome. No tuve nada que hacer y me entregué», dijo.

*Tres con el dedo índice fuera de la cola del disparador

*Ninguno con tatuajes visibles (RAROOO)

Rastreros no son, me da la sensación que son profesionales de la (In) Seguridad 😂🤣 pic.twitter.com/eUXzfAtxkG — F16 D-FER (@F16_ROCKK) December 30, 2025

Como Guilermo viajaba con una cámara a bordo, toda la secuencia quedó grabada. «Pará, pará. Tomá, tomá, tomá. Te la doy la moto, no me hagan nada”, se lo escucha relatar en el audio.

«Actuaron con mucha violencia. Me sacaron una mochila. De torpes, no me llevaron el celular. Estábamos en medio de la Riccheri. Nos podían atropellar, había autos que pasaban con desesperación», contó Guillermo.

Cuando los motochorros se alejaron, Guillermo cruzó la autopista esquivando los autos que seguían pasando y empezó a pedir ayuda desde la banquina. Tuvo la fortuna de encontrar dos personas que lo vieron en estado de shock y frenaron para ayudarlo. Uno de ellos fue una pareja y otro un hombre a bordo de una mini van.

“¿Chocaste?”, le preguntó el automovilista. “No, me afanaron. No sé qué hacer. No sé si me pueden llevar. ¿Me querés alcanzar?”, dijo Guillermo, según se lo escucha en el video. El hombre de la mini van lo subió a bordo y lo llevó a una comisaría en Tapiales, donde hizo la denuncia.

«La moto es mi transporte de día a día. Es mi pasión, me gusta viajar. Tengo 62 años, desde los 16 estoy arriba de una moto», agregó el hombre, quien contó que suele grabar material de los viajes que hace. «En el último viaje tuve un desperfecto con la cámara y el domingo me la llevé probándola. No sabía si iba a funcionar», relató. Las imágenes ya están en poder de la fiscalía, que le tomó declaración esta mañana.

Guillermo dijo que espera que las imágenes ayuden a encontrar a los miembros de la banda. «No fue un hecho al voleo: seleccionaron la moto. Había toda una organización detrás», dijo.

(Clarín)