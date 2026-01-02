Morón: El intendente se excusó en una «auditoría» pero dijo que pagará las horas extras el viernes

Sobre el cierre del año y tras una jornada de protesta, que obligó a suspender la sesión por el Presupuesto 2026 en el HCD, el Departamento Ejecutivo se comprometió a pagar las horas extras de noviembre el próximo martes 2 de enero. Según declaró el intendente, Luca Ghi, las demoras se debieron no a la falta de recursos sino a una auditoría interna.

«Estamos siendo muy celoso con el dinero de los contribuyentes. Lo que detectamos son algunas inconsistencias en el pago de las horas extras. Estamos haciendo una suerte de auditoría interna, para que cobre el que tiene que cobrar y aquél que tiene más horas extras que lo que le permita el día no se pagará. Pero está en proceso de resolución, si alguno no cobró ya fue reparado», sostuvo el jefe comunal, el martes pasado, en el programa AM de Cablevisión.

Ocurrió horas después de la protesta de trabajadores municipales, que se inició en la mañana de ese día en el Obrador Municipal y continuó hasta la estación de Morón. El principal motivo eran esas horas adeudadas del mes previo, pero también la paritaria vencida en noviembre y los magros salarios. «Ganamos 300 mil pesos y encima los votamos, somos uno boludos», declaró uno de los manifestantes al canal de La Nación +. Mientras tanto, los dos gremios que agrupan a la planta municipal se declararon en estado de Alerta y se movilizaron al Ministerio de Trabajo.

#Morón Informa el SETMM que las horas extras se pagan el viernes. No es el único problema: Es el salario, la paritaria vencida y la interna peronista que no protege como en otras comunas al intendente. Los estados locales están explotados pero ganan por ese clientelismo.. https://t.co/B99ady68NM pic.twitter.com/W0QXklKyyi — Darío Albano (@albanodl) December 31, 2025

La protesta, en parte, también se debe a las internas que afloran desde hace por lo menos un año de manera inocultable en el gobierno local. «Están locos. Qué van a auditar si son ellos los que dan las horas extras», contestó un dirigente del sabbatellismo, fuerza que el martes salió a solidarizarse con los trabajadores que irrumpían en el HCD.

«Tras la audiencia conciliatoria realizada hoy en el Ministerio, coordinada por el Delegado Regional David Ponce y gracias al reclamo sostenido por nuestro Sindicato, el Municipio reafirmó el compromiso de abonar las horas extras adeudadas de noviembre el viernes 2 de enero de 2026», comunicó el SETEMM en horas de la tarde del mismo martes.

Ese día se depositaba el sueldo de diciembre, salvo para el Gabinete y la planta política, que se postergó para enero por razones de fuerza mayor. Para la oposición, el Municipio está en rojo. Sin presupuesto aprobado por el HCD, se habrían ejecutado este año unos 230 mil millones de pesos ($115.000 millones en el primer semestre, según el RAFAM).

Para el 2026 el Ejecutivo proyecta unos $274 mil millones, es decir casi un 20% más, cuando el aumento de tasas previsto para el primer trimestre es del 30% en general. Esa reforma Fiscal está objetada ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia porque se trató dos veces el mismo expediente. La primera vez, el 4 de diciembre, fue rechazado. Si no se apura, el Ejecutivo también necesitará un acuerdo en el Concejo para pagar las deudas del 2025.