Primera Nacional: Morón sumó diez caras para reemplazar a figuras que ya no estarán en 2026

Tras el brindis del Año Nuevo, el Club Deportivo Morón anunció a ocho de sus diez primeros refuerzos para la campaña de la Primera Nacional 2026, incluido el regreso de Gonzalo Berterame (29), quien llega libre tras su paso por Estudiantes de Caseros, y además firmó el primer contrato profesional del juvenil Maximiliano Badur.

Las nueva caras que tendrá a disposición Walter Otta (DT) son Matías Benítez (delantero de 24 años, que llega libre), Tomás Ramírez (ofensivo de 21 años, de Central Córdoba R), Franco Toloza (delantero, 31 años, libre), Juan Cruz Esquivel (extremo de 25 años, a préstamo de Tigre), David Ezequiel Bulacio (delantero, 23 años, a préstamo de Centro Español), Franco Fagúndez (delantero de 27 años, a préstamo de Estudiantes), Federico Díaz (arquero de 33 años, libre), Leonel Cardozo (marcador central de 21 años, libre) y Braian Salvareschi (defensor de 26 años, llega a préstamo de Godoy Cruz). En todos los casos los contratos se firmaron por un año, a excepción de Benítez (dos).

Asimismo, al 31 de diciembre de 2025 finalizaron los vínculos contractuales de Emilio Lazza, Matías Cortave, Emiliano Franco, Matías Ballini, Ivo Costantino, Fabricio Sanguinetti, Ramiro Fergonzi, Hernán Perrone, Facundo López, Agustín Ruffinetti, Pablo Cáceres y Gonzalo Salega.

En tanto que Leandro Finochietto, Franco Lorenzón, Juan Manuel Cabrera, Yair González y Jonathan Berón regresan a sus respectivos clubes tras la finalización de sus préstamos al Gallo.

Asimismo, se informa que el Club Deportivo Riestra ejecutó la opción de compra por el futbolista Mariano Bracamonte; y que Juan Martín Rojas firmó su préstamo con Villa Dálmine por un año sin cargo y sin opción de compra.

El Gallo volverá a los entrenamientos el próximo lunes 5 de enero. Un mes después (fin de semana del 7 y 8 de febrero, por ahora sin datos sobre TV) debutará ante Defensores de Belgrano, en el NFR, por la primera fecha de Zona A.