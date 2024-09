Morón: Piden informes por la tala ilegal sobre la vegetación en los márgenes de la Autopista del Oeste

Concejales de la JxC, UCR y la CC presentaron un proyecto del resolución en el HCD de Morón para que el Municipio informe sobre la «fiscalización» y «controles» existentes sobre la Colectora de la Autopista del Oeste, donde al menos desde junio se denuncia la tala ilegal de árboles y coníferas, para despejar la visual de publicidades gráficas que se instalan frente al Acceso Oeste, en la línea municipal, a la altura de El Palomar.

«Esta vez talaron 12 Casuarinas y 8 Ceibos», denunció Adriana Córdoba, referente del Centro Oeste de Estudios Políticos y Socioambientales (COEPSA). Aunque las especies podadas o taladas de manera ilegal se realizan sobre los espacios verdes de la concesión de la AuOeste, que es de jurisidicción nacional, se cree que las acciones son realizadas por empleados de las empresas que publicitan sus carteles en los municipios de Morón, Hurlingham e Ituzaingó, que hace algunas semanas comenzaba una campaña de concientización.

«Los árboles son barreras acústicas que morigeran el impacto ambiental de la autopista. Las colectoras son de los municipios. Como detectamos que tiraban los árboles, convocamos a una reunión con el OCOVI, la AuOeste y los municipios. Eso fue en mayo. El único municipio que se reunió fue el de Ituzaingó. Se acordó empezar a generar conciencia, porque los árboles están en una zona de concesión. Hay que advertir que no se puede talar y hablar con los frentistas, para que no se repitan los hechos. En Ituzaingó talaron 15 Aguaribay. Hay denuncias en la Fiscalía del Municipio y de la PLAC», contó la titular de COEPSA.

Los cortes de especies comenzaron en mayo. Empezaron a talar de cuajo a las coníferas (a la altura de El Palomar y Villa Tesei). Y ahora sólo las copas, para generar «una ventana» que permita ver a los carteles desde la Autopista. Son lugares para publicitar que suelen ser utilizados en campaña por partidos políticos.

El problema no es sólo de jurisdicción. «En algunos países está prohibida la publicidad en las autopistas porque son distractorias. Me comuniqué con la directora de Ambiente de Morón y no han hecho nada. A los vecinos les dicen que los árboles no están en jurisdicción del Municipio», contó Córdoba a Mpquatro radio.

El pedido de informes en el HCD de Morón lleva las firmas de los concejales Leandro Ugartemendía (PRO), Francisco Mones Ruiz (CC/ARI) y Rolando Moretto (UCR), en función de prevención y controles ambientales.