Morón: Sanz y Rodríguez se quedaron con la elección interna del Sindicato de Municipales

Gustavo Sanz y Carlos Rodríguez son los nuevos secretarios General y Adjunto del Sindicato de Trabajadores Municipales de Morón (STMMHI), tras quedarse este jueves con la elección gremial interna con el 70% de los votos.

Ambos dirigentes son cercanos al líder de la FESIMUBO, Rubén García, y reemplazarán al interventor del gremio Daniel Correa, por lo que será una continuidad política de una conducción que a fin de mes cerró la paritaria «bimestral» con el Municipio. Sanz es actual secretario gremial del sindicato y Rodríguez secretario Regional de la Federación.

«Sanz es un abogado muy querido en el gremio e hizo una elección extraordinaria», apuntó Rodríguez, tras el triunfo electoral en un contexto de crisis, con salarios paupérrimos. Se armó un proyecto de unidad. Y si bien hubo otra lista, es parte de la Democracia, y hablamos con el otro candidato. Es el Sindicato madre de Morón», apuntó el dirigente.

De todas formas, a fines de septiembre la actuación conducción firmó una actualización «bimestral» de los salarios municipales.

De acuerdo a la información oficial, La Lista 1 – Verde, Celeste y Blanco obtuvo el 77% sobre unos 3000 votos de afiliados; mientras que la Lista 2 – Naranja, que encabezó Marcelo Figueroa, cosechó el 23%.

«Hipócritas»

El secretario Regional de la FESIMUBO, Carlos Rodríguez, reclamó por la conformación del Consejo provincial del Salario y acusó a algunos intendentes (Gray y Menéndez) de «hipócritas» porque pagan los peores sueldos de la Provincia:

«El intendente de Merlo juega para la tribuna pero después paga básicos de $180 mil. Es vergonzoso. Pensábamos que Othacehé era la vieja política, pero éste muchacho resultó peor», apuntó en Estación Central (Mpquatro radio online)