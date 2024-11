«No nos tenemos que acostumbrar»: Le gatillaron a un concejal que se resistió a un robo, en Villa Luzuriaga

El concejal de «Juntos en Morón» Leandro Ugartemendia la sacó barata, el martes, durante un asalto en La Matanza. Según contó, como no dejó que se llevaran su auto ni su teléfono, le dispararon por la calle mientras escapaba de los delincuentes. Ayer, en tanto, estuvo reunido con vecinos y policías por la ola de inseguridad.

«El martes por la tarde fui a comprar a una granja de una familia del club (Los Matreros), en Atenas y Bermudes, Villa Luzuriaga. Cuando bajo del auto se me vienen dos pibes corriendo, me apuntan y me piden las llaves del auto. Salí corriendo y revoleé las llaves y el celular. Cuando me dio vuelta cargaban el arma y se escucha un disparo. Una chica después me contó cómo me gatillaron cuando corría. Después los vecinos me ayudaron a encontrar mis cosas, en un techo y un jardín, compré las milanesas y volví a casa», contó.

«Esto ya me ha pasado, de tener que cobrar porque no los dejé entrar a mi casa. Me salió bien. Pero uno tiene que entregar lo que tiene. Me salió de esa manera. No se puede planificar», relató el edil desde sus oficinas.

«Uno vive con el corazón en la boca por sus hijos. No nos tenemos que acostumbrar. La realidad es que no deberíamos pensar en cómo reaccionar, sino en cómo trabajar, estudiar o divertirnos. Pero pensamos así porque tenemos un gobierno de mierda en Morón, La Matanza y la Provincia. Son la misma basura», apuntó.

— Telefe Noticias (@telefenoticias) November 4, 2024

Ugartemendía estalló ayer en redes, tras una seguidilla de casos que llamaron la atención: El robo a dos equipos de noticias que cubrían un robo en Villa Sarmiento (hasta ahora se desconoce qué pasó con esos equipos que desaparecieron en el barrio Presidente Sarmiento) y la entradera a una fiscal, en Castelar Norte, a la que amenazaron, golpearon, le taparon la cara con una almohada y robaron, el sábado por la noche.

«Están pasando cosas extrañas, y más extraño es que no se sepa quiénes fueron. También hay un blindaje que es de terror. No se dice que la responsabilidad es, principalmente, de la Provincia. Hasta que eso no cambie no tengo demasiado esperanza. Los sistemas de seguridad se construyen con el tiempo, como en San Miguel o Ezeiza. Quisiera que eso pase, no importa quién gobierne», sostuvo el dirigente el PRO, que ayer por la tarde participó de una reunión vecinos (foto) en la esquina de Abel Costa y Santa Fe (Morón Sur).

De esa charla participaron también las concejalas María Solía y Marita Traverso, también del universo de JxC. A la reunión asistió el flamante comisario de la Comisaría Morón 1ra. Diego Brites, quien dejó esta semana la Seccional 7° Castelar Norte (donde fue reemplazado por el ex subcomisario de Morón Patricio Miño)

Brites llegó este martes en reemplazo de Cristian Caro (asumió como Comisario de Marcos Paz) y le plantearon varios reclamos. Acordaron que «las patrullas de seguridad ciudadana no pueden hacer nada» y que hay que «denunciar» todos los hechos. En lo posible con aporte de videos o material registrado por cámaras.