Otro aumento de tasas: Tras las elecciones, municipios comenzaron a aplicar las «cláusulas gatillo»

❌ AUMENTAZO DE TASAS EN MORÓN



No saliste del cuarto oscuro y el Intendente kirchnerista de Morón ya metió un aumento del 50% en las tasas a vecinos y comerciantes.



Y el que se viene en dos meses!



"Si les decía lo que iba a hacer no me votaba nadie". pic.twitter.com/hLcpbrBljR