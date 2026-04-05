Sala de El Palomar: Confirman que los estudios de laboratorio se harán en el Hospital de Morón

El Municipio de Morón aseguró que el laboratorio que funciona en el Centro de Atención Primaria de la Salud «Dr. Springolo» (Galán 655, El Palomar) «continuará con su atención al público con normalidad», tras una serie de rumores en redes sociales sobre faltantes de insumos y un petitorio en Change.org que advertía sobre su eventual cierre.

En rigor, el Departamento Ejecutivo confirmó que ese servicio se concentrará en el hospital central de la calle Monte 848: «Para realizar un trabajo articulado y optimizar las respuestas a la comunidad, los equipos sanitarios municipales de laboratorio funcionarán de manera conjunta en las instalaciones del Hospital Ostaciana B. de Lavignolle».

No obstante, se aclaró que «la comunidad podrá continuar concurriendo al CAPS para realizarse análisis con normalidad». Y que «ésta decisión tampoco afectará a los puestos laborales de los y las trabajadoras que se desempeñan en el área de laboratorio».

«De esta manera, se reducirá el tiempo de análisis y procesamiento de las diferentes muestras de laboratorio que se tomen en cada Centro de Salud de la comuna. Esta medida mejorará el servicio a la comunidad, al mismo tiempo que le permitirá al Estado local optimizar los recursos destinados a la salud», comunicó este martes el gobierno local.

En los días previos también aparecieron denuncias de faltantes de insumos y demandas salariales en el Caps. Al mismo tiempo, el Sindicato de Trabajadores Municipales (STMM), pidió formalmente una «audiencia urgente» con el intendente, Lic. Lucas Ghi, «con el objetivo de abordar una agenda integral de temas prioritarios», incluida la paritaria, la implementación de «pendientes» del Convenio Colectivo de Trabajo, pase a planta y la bonificación por servicios.