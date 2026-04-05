Liga Federal de Básquet: Morón se recuperó ante el GEI y, en un partido cerrado, se lo llevó por 65 a 57

Anoche, en el Gimnasio «Raúl Rezzonico» de Castelar, el Club Morón superó a Gimnasia y Esgrima de Ituzaingó por 65 a 57, por la 6ta fecha de la fase regular Metropolitana de la Liga Federal de Básquet. Con este resultado, el equipo de Andrés Moggio se recuperó de dos caídas consecutivas para alcanzar la 4ta posición de la Zona C (3G-3P).

El inicio del partido fue favorable para GEI en los primeros minutos con buenas actuaciones de Nicólas Stanic al anotar 7 puntos en el primer cuarto.

Sobre la mitad del periodo, la figura del partido, Alex Rolón, empezó teniendo una gran capacidad de juego con grandes oportunidades de gol llevando el equipo a la cabeza finalizando el primer cuarto con 15 puntos y cuatro triples al hilo.

A pesar de esto, los visitantes terminaron por delante en este primer periodo por 22 a 25, con una diferencia corta de tres puntos.

En el segundo cuarto, Morón arrancó con una alta intensidad ofensiva que logró poner al frente al local por primera vez en la noche, de la mano de Bryant Polanco. A pesar de esto, ambos equipos tuvieron escasas oportunidades de tiro sin tanta ventaja entre ellos. Finalmente, el conjunto de Juan Ignacio González, entrenador del GEI, se llevó en victoria la primera mitad del juego con una corta distancia de cuatro puntos por 34 a 38.

En el arranque de la segunda mitad, los dirigidos por Moggio achicaron el marcador en un partido muy cerrado y parejo, aprovechando la expulsión de Nicolas Franck para los de Ituzaingó.

Rolón, en una noche brillante, logró adelantar a su equipo, teniendo en cuenta su altísimo porcentaje en la línea de tres puntos con un 6/8 encestados, cerrando el marcador 48 a 46 para el local.

En el último capítulo de la noche, los visitante no encontraron el ritmo que tenían al comienzo y Morón demostró un increíble juego para cerrar el partido en victoria y revertir la mala racha que tuvieron los partidos anteriores, llevándose el partido por 65 a 57, con una diferencia de 8 puntos.

El jugador destacado del encuentro fue Alex Rolón con 21 unidades mientras que Alejo Maggi, lideró al visitante al sumar 17 puntos y 14 rebotes.

El próximo lunes 6 de abril, Club Morón visitará la ciudad de Ciudadela para enfrentarse a Claridad en un partido con una dificultad similar al GEI en la búsqueda por escalar puestos de clasificación a la siguiente fase de la Liga Federal.

Por otro lado, los visitantes recibirán en el Armando Milano a Unión Vecinal de Munro y cambiar su situación actual en los últimos lugares de la tabla.

Fotos e informe: Mateo Durruty (Prensa Morón)