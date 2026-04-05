Actos por el 2 de Abril: Morón organizó una bicicleteada, bajo el lema «Malvinas nos une»

El Municipio de Morón conmemoró el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas con bicicleteada y un acto en la Plaza San Martín encabezado por el intendente, Lucas Ghi, junto a veteranos de guerra de Morón y El Palomar.

Durante el homenaje, el jefe comunal destacó: «Lo que venimos a decir es que Malvinas hoy no es solo una evocación justa de un pasado que tiene a los veteranos como protagonistas, sino que además es un desafío de cara al futuro».

«Tiene que ver con lo que representa Malvinas en términos geopolíticos, de recursos naturales, de comunicación bioceánica y del paso estratégico a la Antártida, en un contexto internacional complejo, inestable y volátil. Ojalá que la Argentina adopte otra posición, salga de esta política exterior y asuma estratégicamente la defensa de los intereses nacionales en un concierto de naciones hermanas, con las que debemos tener una política común. Para que desde allí defendamos la historia de Malvinas y rindamos verdadero honor y gloria a nuestros veteranos y a sus familias», dijo.

En el acto se entregó al Centro de Veteranos de Guerra de Morón un nuevo desembolso del Fondo de Fortalecimiento Institucional. También se presentaron la Orquesta Sinfónica municipal y el grupo de danza de la Escuela José Neglia.

Más temprano, se llevó adelante una bicicleteada desde El Palomar hacía el centro del distrito que pasó por distintos puntos.

El recorrido, de 4 kilómetros, comenzó en la EES N° 55 “Marcelo Claudio Gaglianone”, en El Palomar, institución que lleva el nombre de un héroe del Crucero ARA General Belgrano. La primera posta fue el Monumento a los Héroes de Malvinas y luego se realizó una parada en la Plaza Paracone, donde se descubrió un cartel que indica la distancia a las Islas. Por último, se visitó el Jardín de Infantes N° 909 “Malvinas Argentinas”, para culminar en el centro del distrito.

Estuvieron presentes la jefa de Gabinete, Dra. Estefanía Franco; integrantes del gabinete municipal; la presidenta del Honorable Concejo Deliberante de Morón, Sibila Botti; el presidente del Centro de Veteranos de Guerra de Morón, Omar Martínez; el presidente de la Asociación Civil Unidos por Malvinas de El Palomar, Marcelo Molina; familiares de caídos; la Asociación Cultural Sanmartiniana de Morón; la Asociación Cultural Belgraniana de Morón; vecinos y vecinas.