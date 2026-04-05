Hay un detenido: Hallaron enterrado en un pozo ciego el cuerpo de un músico, en Morón

El cuerpo de un hombre de 58 años que estaba desaparecido desde el 5 de marzo (su cumpleaños) fue hallado este jueves, por la Policía, enterrado en el pozo ciego de su casa de Morón. Por el crimen hay un sospechoso detenido y otro prófugo.

La víctima, identificada como Roberto Martín Alleruzzo, era conocido como también como ‘Tyto’ o Mike Dee, su pseudónimo artístico.

Fue uno de los precursores del rap y el hip-hop nacional en los ’90. Integró una banda llamada ‘La Bola Contraataca’, con la que hizo algunas apariciones televisivas. Sus redes sociales se colmaron de mensajes y recuerdos.

El macabro hallazgo se concretó en una finca ubicada en la calle Angel Pache al 100, donde el personal policial constató que el cadáver estaba dentro de un pozo ciego, tapado con escombros y hasta con una heladera.

Según los primeros indicios, el hombre habría mantenido una discusión con otro sujeto, y cayó o lo empujaron al pozo ciego, lo que está en etapa de investigación por parte de los peritos, quienes ya iniciaron su tarea.

En tanto, el fiscal Claudio Oviedo, la UFI Número 5 de Morón, se dirigió a lugar del hecho para recopilar información y pidió que se agilice la búsqueda de un posible sospechoso.

Por el hecho fue detenido Joel Ramses Baladán (29), quien ese mismo día compró jabón en un kiosco de la zona y preguntó si era bueno para sacar las manchas de sangre. Aunque la Justicia también busca a un posible cómplice, hoy prófugo.

Su esposa, Aldana Mariela Barrios, habló con los medios y expresó que «la última vez que lo ví fue el 5 de marzo, día de su cumpleaños, después tuve que ir a la casa de mi madre porque no estaba bien y debía acompañarla. Dicen que lo habrían matado, no lo puedo creer. Toda su vida se la pasó haciendo música y grabando discos», indicó.