Inhabilitan al conductor que giró en contramano por la Ruta 3 y causó accidente de Barby Franco

El Ministerio de Tranporte bonaerense informó hoy que dictó la «inhabilitación preventiva» para el conductor que provocó el accidente de la influencer Barby Franco, en el partido bonaerense de Cañuelas.

En ese sentido, el organismo dispuso la «inhabilitacipon preventiva» de Roberto Paglioli, de 82 años, conductor de la camioneta que este viernes circulaba en contramano y generó el siniestro vial ocurrido en la Ruta 3, a la altura del kilómetro 71, en Cañuelas, donde resultó herida Bárbara Franco, esposa del abogado Fernando Burlando.

Según se pudo establecer a partir de las tareas investigativas, el hecho fue desencadenado por una camioneta Mitsubishi L200 roja (dominio VDG-288) que «realizó una maniobra indebida al cruzarse en contramano y luego darse a la fuga, sin llegar a colisionar directamente pero provocando el accidente».

La medida quedó formalizada en el expediente oficial emitido por la Dirección Provincial de Licencias de Conducir y Antecedentes de Tránsito, con vigencia desde el 4 de abril de 2026.

Desde la cartera de Transporte remarcaron que este tipo de decisiones buscan retirar de circulación de manera inmediata a «conductores que representan un riesgo», priorizando la seguridad vial y la prevención de hechos graves.

#Cañuelas BARBY FRANCO Y SU HIJA DE TRES AÑOS SUFRIERON UN ACCIDENTE EN LA RUTA 3: IBA A BORDO DE SU TESLA CUANDO UNA CAMIONETA CRUZÓ DE CONTRAMANO, FRENÓ PARA ESQUIVARLA Y UNA 4X4 LA CHOCÓ DE ATRÁS



El hecho ocurrió en el kilómetro 69 de la Ruta Nacional N°3. La cámara del… pic.twitter.com/4R451O6IRR — 24con (@24conurbano) April 4, 2026