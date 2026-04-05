Morón: Detuvieron a un segundo sospechoso por el crimen del rapero conocido como Mike Dee

Un joven de 23 años fue detenido este sábado por su presunta participación en el crimen del rapero “Mike Dee”, a quien encontraron enterrado en un pozo de su vivienda de Morón Sur, por lo que ya son dos los arrestados en la investigación.

Fuentes policiales informaron que se trata de Pablo García, quien resultó aprehendido por efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) y personal de la DDI Morón en la intersección de las calles Belgrano y Mitre, al tiempo que lo trasladaron a la Comisaría 1ª.

La víctima, identificada como Roberto Martín Alleruzzo, de 58 años, estaba desaparecido desde el martes, por lo que su mujer, Aldana Barrios, radicó la denuncia por averiguación de paradero.

El macabro hallazgo se concretó en una una vivienda ubicada en la calle Angel Pache al 100, donde el personal policial constató que el cadáver estaba dentro de un pozo ciego, tapado con escombros y hasta con una heladera.

Según los primeros indicios, el hombre habría mantenido una discusión con García unos 15 días antes, y cayó o lo empujaron a la cámara séptica.

El primer detenido fue Joel Ramses Baladan, de 29 años, domiciliado en calle Monseñor Añeiros 3136, quien está alojado en la Comisaría 4ª e imputado junto al otro implicado por el delito de homicidio.

Aleruzzo se dedicaba a la música y al género hip hop, por lo que tenía un amplio grupo de fanáticos que lo seguían desde hace años con su banda ‘La Bola Contraataca’, con la que hizo algunas apariciones televisivas.

Una de ellas fue en el programa de Susana Giménez cuando realizó una muestra de hip hop donde las cámaras registraron cuando se tiró al piso e hizo varias piruetas y acrobacias.

En el caso interviene la fiscal Claudio Oviedo, de la UFI N°5 y el Juzgado de Garantías N°5.