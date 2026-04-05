Primera Nacional: Morón venció 1 por 0 a un duro San Telmo y recuperó la punta de la Zona A

Deportivo Morón venció este domingo por 1-0 a San Telmo, en un partido correspondiente a la fecha 8 de la Primera Nacional 2026.

El único gol del encuentro jugado en el estadio Nuevo Francisco Urbano fue marcado por Mariano Olivares, de penal, a los ’31 del segundo tiempo, luego de una infracción sobre el ingresado González.

A pesar de la diferencia en la tabla, el conjunto Candombero volvió a ser un hueso duro de roer. Incluso dispuso de un buen remate para el empate sobre el cierre. En un partido pareja, Morón había sido superior, aunque tardó en concretar.

Con este resultado, el equipo de Walter Otta recuperó el liderazgo de la Zona A: Morón suma 14 puntos, ubicándose primero por diferencia de gol; mientras que San Telmo tiene 5 y está en la 17° posición en la tabla.

"Penal en movimiento"



Por el gol que erró Fagúndez para Morón ante San Telmo. pic.twitter.com/xuMde2abik — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) April 5, 2026

"Olivares"



Por el gol del jugador de Morón que vence 1 a 0 a San Telmo. pic.twitter.com/eAgHunIJut — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) April 5, 2026