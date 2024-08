Sin quórum: UxP evitó el pedido de interpelación al intendente, presentado por la oposición

El oficialismo de Hurlingham volvió a evitar el quórum, en una sesión extraordinaria convocada por la oposición para esta mañana (antes de que empiece la «ordinaria») y en la que se planteaba discutir un pedido de informes y la convocatoria al intendente, Damián Selci, para brindar explicaciones sobre su administración.

Los bloques de JxC y LLA habían solicitado al Ejecutivo datos sobre Presupuesto municipal, las claves RAFAM (de la administración contable), bienes del Municipio, inseguridad, violencia de género, salud pública, infraestructura, tránsito, obras pendientes, escuelas, clubes de barrio, entre otros aspectos de la gestión.

Sin embargo, el bloque de Unión por la Patria decidió bloquear el quórum para que la sesión se levante sin debate. Sólo estuvieron presentes en el recinto los concejales de Juntos por el Cambio Juan Manuel Lorenzo, Tamara Abdo, Lucas Delfino, Anahí Galeano y Sebastián Palacio. Julio Medina se encuentra de licencia y será reemplazado en ese término por Lucía Sívori. También asistió la concejal de La Libertad Avanza Claudia Serrati, en tanto que su compañero de bloque, Roque Belizán, estuvo ausente por enfermedad.

“Teníamos convocada una sesión en la que el oficialismo debía estar presente para responder un pedido de informes con más de cien puntos que presentamos y sólo estamos los concejales de Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza y lamentablemente el bloque del oficialismo dejó las bancas vacías y no dio quórum. No quieren dar respuestas a los vecinos, situaciones a las que lamentablemente estamos acostumbrados en Hurlingham y que deben cambiar, de una vez y para siempre. Al intendente Damián Selci no le interesa darle respuestas a los vecinos de Hurlingham”, publicó desde el recinto el propio Palacio (PRO).

Lo mismo pasó la semana pasada en el Comisión de Género, luego de que se conociera un segundo caso de acoso sexual en el Municipio y la renuncia del Tesorero Mauro Rojas: Faltaron las tres concejales de UxP.

Algunos vecinos que se habían movilizado al HCD esta mañana, para dar testimonio de episodios de violencia y delitos de los que fueron víctima, se quedaron en la puerta, tras toparse con militantes del Suteba y La Cámpora, que coparon el recinto bajo la consigna «La educación es un derecho», en alusión a la ley que la declara «servicio esencial», impidiendo el cierre de establecimiento y el paro total de las actividades.

Por supuesto, concejales y dirigentes gremiales hicieron «match» a la hora de votar una declaración de repudio a la media sanción votada en Diputados por amplia mayoría (a excepción del kichnerismo y la izquierda).

