Trabajadores de la salud de La Matanza hicieron un abrazo solidario al Hospital de Niños

En busca de visibilizar un conflicto que tiene una puesta en escena mediática diametralmente opuesta a la del Garraham (de cuya protesta se cuelgan de manera intendentes que poco o nada aportan a la salud pública) trabajadores del Hospital del Niño de San Justo convocaron a un abrazo solidario en defensa de su trabajo y de la atención.

También participaron profesionales del Policlínico Central de San Justo y de los hospitales Germani, de Gregorio de Laferrere, y Equiza, de González Catán. Personal del hospital municipal denunciaron que sólo cuentan con dos pediatras por guardia, obra del desfinanciamiento del sector y la precariedad laboral, que ofrece salarios básicos de $380.000

En el Hospital del Niño se desempeñan unos 500 trabajadores, bajo la forma de contratados, y cerca de 150 monotributistas. Además, la última vez que fueron recibidos por funcionarios municipales fue en 2023, durante un conflicto.

En comunicación con Radio Universidad (de la UNLAM), Sandra Verta, médica pediatra del Hospital del Niño, recordó que la lucha de los trabajadores “no es una novedad”; y ante la falta de respuestas frente a los reclamos, la situación “es cada vez más crítica” y provoca que “los servicios comiencen a cerrar”.

“En La Matanza hay muchos hospitales que tienen días en los que las guardias directamente están cerradas porque no hay personal. No solo médico, tampoco de enfermería, radiólogos, bioquímicos, de mantenimiento o administrativos. Todos son necesarios para sostener la atención mínima de los pacientes”, aseguró.

La situación del Garrahan es grave, así como es dramático lo que pasa en los Hospitales de Niños y Equiza (materno infantil) ambos de La Matanza. Solo 2 pediatras en la guardia y sueldos con básicos de ¡$308 mil! Lo cuentan los propios trabajadores 👇🏻 pic.twitter.com/wBKTMbvtAJ — 🔴 ᴠɪʀɢɪɴɪᴀ ɢᴏ 🔴 (@mavirginiagomez) July 31, 2025

Los trabajadores de la salud exigieron ser recibidos por el Ejecutivo municipal y formar parte de una mesa de negociación para que las partes involucradas puedan llegar a un acuerdo.

“Por ejemplo, un trabajador administrativo del hospital que trabaja ocho horas por día, cinco días a la semana, está cobrando 250 mil pesos por mes. Es decir, tenemos un salario al borde de la indigencia, sin un punto de retorno con servicios que están siendo cerrados o guardias desarmadas”, manifestó.

Para colmo, al ser la «cara visible de un sistema que no le da respuestas» los pacientes o sus familiares «reaccionan contra nosotros». «Pero es entendible: hay padres que vienen recorriendo como mínimo cinco hospitales para que atiendan a sus hijos. Entonces, no podemos pretender que esa persona no esté enojada contra el sistema de salud”, consideró.

Esta situación se repite en el resto de los hospitales matanceros. En el caso del Hospital maternal Equiza, la encargada del servicio de emergencia informó a TN que cuentan con solo dos pediatras en la guardia del nosocomio. “Nosotros abastecemos a todo González Catán, Virrey del Pino y una parte de Pontevedra, no damos abasto”, alertó.

En tanto, agregó que un médico que se incorpora a trabajar a un hospital que depende del municipio cobra “750 mil pesos”.

“Los pocos que quedamos somos los profesionales que venimos de una carrera municipal, pero los jóvenes se van. Necesitamos que recompongan el salario digno para todos”, denunció.

🗣️ Sandra, enfermera del Hospital de Niños de La Matanza, cuenta los reclamos: pic.twitter.com/Wuc3wpQHHn — Periodismo de Izquierda (@PeriodismoDeIzq) July 31, 2025

Fuente: Radio Universidad, El1digital, TN