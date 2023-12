Valenzuela comenzó su tercer período en 3F: «No espero que el Gobierno venga a hacerme el bacheo»

El reelecto intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, juró ese mediodía su tercer mandato consecutivo, en una sesión extraordinaria convocada en el Concejo Deliberante. «A pesar del contexto económico, nuestro municipio no paró de crecer y ahora es momento de ir por mucho más», indicó el periodista, historiador y dirigente del PRO, que se quedó con las elecciones de octubre con el 47% de los votos.

«En primer termino quiero agradecerles por darme esta oportunidad hermosa, nica responsabilidad por cuatro años, de poder representar a los 346 mil vecinos que viven en tres de febrero. Además, no solo quiero agradecer a quienes me votaron sino que tambien a los que no lo hicieron y especialmente a quienes nos apoyaron con el voto local no siendo partidarios de Juntos por el Cambio.», continuó en su discurso.

«En esta etapa hemos logrado muchas cosas, estoy convencido que Tres de Febrero esta mejor e interpreto el mandato popular, claro y contundente en las urnas como un espaldarazo para seguir con esas transformaciones, siempre con los valores que nos caracterizan», reflexionó el jefe comunal ante los concejales y demás representantes municipales.

Tambien agradeció a su equipo, que hace que «la rueda siga» y tambien lo hizo a las instituciones sean sociedades de fomento, centro de jubilados, bomberos, entre otras cosas. Por último destacó el trabajo legislativo y mencionó a Juan Debandi y Ricardo Tejerina, quienes encabezaron las listas opositoras y a quienes les confirmó que tendrá en cuenta su visión del municipio.

Por fuera de los funcionarios, el intendente hizo principal foro en «los que crean trabajo, las industrias, a los emprendedores, a las pymes y comercios que surfean las olas tormentosas de la economía argentina». Segun manifestó «son una fuerte motivación para nuestra gestión, creo mucho en el rol promotor del estado pero estoy convencido que el sector privado es el verdadero motor del progreso social. «

«Logramos autonomía política y económica para mantener el rumbo a pesar que el contexto no ayudó. hicimos mas obras que nunca, transformamos la manera de relacionar al estado con nuestros vecinos, hoy tengo mucha energía, mucha convicción y muchas ideas nuevas para seguir por ese camino»

Por ultimo le deseo una gran gestión a Javier Milei y a Axel Kicilof «de quienes depende gran parte de la calidad de vida de los vecinos de tres de febrero» ambos van a encontrar en mi, un intendente dispuesto a la cooperación, se lo manifieste al gobernador y también lo hice con el presidente electo con quien compartí momentos en épocas universitarias»

Estuvieron la senadora provincial Daniela Reich (pareja del intendente), Monseñor Martín Fassi; la presidenta del Concejo Escolar, Julieta Colazzi, el Secretario General del sindicato de trabajadores municipales, Ariel Coria, la defensora del pueblo, concejales mandato cumplido representantes de los Bomberos voluntarios de Tres de Febrero, de la casa del Veteranos de Malvinas, de la Iglesia Evangélica y de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, además del Centro de Industriales y Comerciantes del distrito.

Tras la jura, Valenzuela respondió sobre los desafíos de la nueva era. «En el corto plazo vamos a tener que hacer esfuerzos. No espero que venga el gobierno nacional a hacerme un bacheo. Eso estaba mal. No puede ser que el Estado (nacional) pretenda hacer todo y lo haga con déficit fiscal. El bacheo, la vereda o la plaza la tengo que hacer yo», indicó el jefe comunal. Y agregó con optimismo: «Quizás el nuevo modelo, cuando la macro reaccione positivamente, que es lo que yo deseo como argentino, va a ser más fácil».