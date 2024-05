Valenzuela comparó tasas y precios de combustibles en el GBA: “Menos impuestos, más trabajo”

El intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela (PRO), puso en marcha la web «Menos impuestos más trabajo» (www.menosimpuestos.com.ar) con el objetivo de mostrar la carga tributaria de cada municipio bonaerense y promover la atracción de inversiones, el empleo y el uso de los servicios del distrito.

La iniciativa de Valenzuela, quien gobierna por tercer período consecutivo, va de la mano de la eliminación de varias tasas en su distrito y busca comunicar las ventajas impositivas de su jurisdicción.

La web presenta un mapa en línea que indica el nivel de carga tributaria de cada partido, entre ellas las de Alumbrado, Barrido y Limpieza y Seguridad, Vial, entre otras. Mientras que destaca la unión entre el nivel impositivo y la generación de empleo.

Asimismo, en algunas partes del sitio se sugiere «invertir mejor» y se invita a «ver la carga tributaria de cada municipio y conocer dónde te conviene trabajar». Como así también, detalla la carga implícita en el costo de bienes como automóviles o productos textiles.

La polémica se generó en que la web no se presenta como una iniciativa de la comuna, sino como un proyecto privado.

Hoy hicimos la presentación del mapa de competencia tributaria entre municipios del Conurbano. Es muy importante que el que trabaja e invierte lo haga allí donde hay mejores condiciones para desarrollarse. Menos impuestos es más trabajo! pic.twitter.com/Z3vBipvwoI — Diego Valenzuela (@dievalen) May 3, 2024

Para tener un país viable y que genere oportunidades, tenemos que comprometernos con un Estado que le sirva a la gente, justo cuando los vecinos de nuestra provincia están haciendo un gran esfuerzo. Nuestra responsabilidad de gobernantes es ser austeros, responsables, saber priorizar los gastos más necesarios y no caer en la salida fácil de subir los impuestos», explicó el alcalde, junto a analistas económicos y presentado en Ciudad de Buenos Aires ante especialistas en materia financiera y referentes comunales.

«Es un instrumento fundamental para pensar políticas que traccionen y no castiguen a la producción y el empleo. A mayor carga impositiva, menos laburo. Argentina tiene una carga tributaria muy alta. Para un país más viable hay que bajar los impuestos, no subirlos. Los municipios no pueden estar al margen de ese debate», apuntó el intendente.

Y luego, se explayó: «Podemos tener una economía ordenada, con menos tasas y donde los que invierten y trabajan puedan comparar. Yo creo que los municipios deben competir por inversiones dando mejores oportunidades y menos carga tributaria».

Cabe señalar que el Gobierno nacional, a través de Manuel Adorni, también se remitió al cobro de las tasas viales municipales, gravamen a los combustibles que se aplica en 19 de las 24 comunas del Conurbano (no las cobran Tres de Febrero, San Miguel, Morón, San Martín y Esteban Echeverría).

«Estamos terminando de evaluar todas las alternativas que tenemos a disposición para que esto deje de ocurrir, que no pase, en un abuso que hay, que tiene cautiva a la gente para cobrarles una tasa que nada tiene que ver con la carga de combustible y que deja atada a la gente a tener que abonarla compulsivamente», explicó el vocero presidencial. Y Valenzuela concluyó: «Yo elegí no cobrarla porque es más carga impositiva al que labura, sin ningún tipo de contraprestación. Vengan a cargar a Tres de Febrero».