Valenzuela: «Tres de Febrero se convirtió en una referencia en la eliminación de tasas absurdas»

El intendente Diego Valenzuela inauguró ésta mañana el 51° Período del Concejo Deliberante de Tres de Febrero, con un discurso en el que abordó las temáticas más trascendentales para este año: “Nuestra convicción sigue firme: transformar los barrios, simplificar trámites, eliminar trabas burocráticas y promover la inversión privada y el empleo”.

En primer lugar, remarcó la impronta política que lo convirtió en el primer alcalde libertario del GBA: “Nos convertimos en una referencia en la simplificación y baja de impuestos, eliminación de tasas absurdas y habilitaciones sin costo”.

Habló de “votar con los pies”, luego de que el Banco Nación decidiera cerrar la sucursal de La Matanza y trasladar la cartera de clientes a Ciudadela, debido al bajo costo de la Tasa por Servicios Financieros (del 0,42%) de 3F: «Al que quiera invertir en Tres de Febrero no le cobramos, le facilitamos todo, le damos la bienvenida y le decimos gracias», apuntó.

El intendente dedicó un tramo de sus palabras a hablar del plan de viviendas que había anunciado durante la campaña electoral: «Tenemos el desafío de que Tres de Febrero siga creciendo y se siga modernizando hacia el futuro. Somos unos de los municipios con mayor densidad poblacional del país, lo que nos obliga a ser estratégicos en nuestro crecimiento. Hace seis años sancionamos por Ordenanza el Plan Urbano Estratégico y un nuevo Código de Ordenamiento Urbano. Con eso logramos darle a Tres de Febrero un plan de gestión de suelo moderno y transformador, que creó herramientas y recursos para hacer obras e invertir más en los barrios».

«Estoy muy entusiasmado con esta transformación que vamos a hacer: un plan de viviendas con financiamiento privado, que va a movilizar todo el sector de la construcción y se va a potenciar con las posibilidades que está generando el regreso del crédito. Como en todos los sectores de la economía es muy importante la iniciativa privada y no podemos esperar que el Estado haga todo. No hay recursos infinitos y no puede volver a haber en Tres de Febrero una vivienda hecha con recursos estatales y para los amigos de la política», manifestó Valenzuela.

Algunas frases de hoy en el Concejo Deliberante de Tres de Febrero, donde abrimos el periodo de sesiones ordinarias número 51 de nuestra historia institucional! pic.twitter.com/y9OvFMwlaR — Diego Valenzuela (@dievalen) March 5, 2025

Y agregó: «Lo haremos cuidando la identidad y la idiosincrasia de los barrios, pero generando más oportunidades laborales y habitacionales. A su vez, retomando una idea que ya se propuso en Tres de Febrero en la etapa del intendente Curto, de generar un centro cívico modelo en Caseros con mucha más actividad y modernidad. También renovando la mirada urbana y completando el desarrollo territorial en la zona de Podestá lindera a la nueva avenida Combate de Pavón y límite con Hurlingham: desde ya no queremos que eso quede vacío con el riesgo de vandalización e intrusión».

«A los vecinos del barrio les digo que los Altos no se abren y que con el dinero que obtengamos vamos a hacer el CEDEM 5, arreglar la Plaza Miguel Benítez y hacer obras hidráulicas en la zona norte del distrito en un lugar que mucho nos necesita: el barrio Esperanza», destacó.

En otra parte de su discurso, el intendente hizo hincapié en la seguridad y le pidió al gobernador Kicillof que «se ponga el traje de jefe» y «deje la ideología de lado para mejorar la calidad de vida» de los bonaerenses. «Se necesita ver al Gobernador no hablar, sino accionar. El ejemplo más claro es lo que logró la ministra Bullrich junto a Pullaro y Javkin; pudieron dar vuelta la problemática en Rosario independientemente de los colores partidarios», señaló.

«Urge cambiar la mirada y apoyar leyes como la de Reiterancia para ponerle fin a la puerta giratoria en la Justicia», agregó..

Por último, Valenzuela valoró los cambios implementados por el gobierno de Javier Milei: «Sé que no le tiembla el pulso, no va a aflojar, y estoy seguro que va a profundizar reformas económicas positivas y va a contar con el apoyo del pueblo. Es clave reducir el gasto público superfluo del que se sirven unos pocos, y así encaminar al país a una baja de impuestos que dará más posibilidades para la inversión y el trabajo”, cerró.

En el comienzo de su discurso, Valenzuela cuestionó la ausencia de los concejales de Unión por la Patria: «Abandonar las bancas es abandonar al pueblo. La representación se ejerce en el órgano legislativo, no en la calle. Hoy el bloque minoritario de Unión por la Patria sienta las bases del movimiento de concejales piqueteros, que resigna representar al pueblo que los eligió en sus puestos. Así les fue en el pasado, así les va a ir en el futuro», apuntó.