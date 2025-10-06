Acorralado, Espert renunció a su candidatura y LLA buscará que Santilli encabece la boleta en PBA

Finalmente, y sobre el filo de un periodo razonable para la «reimpresión» de boletas, el diputado José Luis Espert renunció a su candidatura. Hasta hoy, encabezaba la boleta de La Libertad Avanza en la Provincia para la Cámara Baja. Pero por los aportes de un empresario acusado de lavado de dinero del narcotráfico (Fred Machado) durante la campaña 2019 tuvo que dar un paso al costado. Su lugar será ocupado (por Ley de Paridad de Género) por Diego Santilli (PRO), el tercero. El oficialismo buscará, contrarreloj, que sea su cara la que aparezca en la Boleta Única de Papel.

El Presidente, Javier Milei, confirmó la información en sus redes sociales. «Aunque nos quieran ensuciar, no somos lo mismo», manifestó. Un mensaje que replicaron los candidatos de Ciudad y PBA, Patricia Bullrich; y el propio Santilli.

«No tengo nada que ocultar, demostraré mi inocencia ante la Justicia», escribió Espert en su cuenta de X. A lo largo de la extensa publicación, el titular de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja se refirió a una “operación orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina por décadas y sostenido por un despiadado juicio mediático hacia mi persona, al que no me seguiré prestando”.

“A diferencia de los que, ante cada campaña electoral, utilizan las mismas armas, yo no tengo nada que ocultar y demostraré mi inocencia ante la Justicia, sin fueros ni privilegios. El tiempo demostrará que todo esto fue una gran mentira para ensuciar este proceso electoral y así evitar discutir lo que los argentinos tenemos que hacer para cambiar el rumbo de nuestro país”, enfatizó Espert en otro pasaje del tuit.

El proceso de cambio profundo que estamos llevando adelante es lo único que importa. No vamos a permitir que una operación maliciosa lo ponga en riesgo.



Esto es una causa al servicio de cambiar el país. La Argentina siempre está por encima de la personas. Garantizar el cambio… https://t.co/9mfwrWPont — Javier Milei (@JMilei) October 5, 2025

No nos dejemos correr por los mismos que gobernaron 16 años y llevaron al país al fracaso.



El camino es duro, pero es el correcto.



Enfrente: el kirchnerismo, que dejó miseria e inflación.



Voy a dejar el alma para defender el rumbo y frenar a los que quieren que explote el país — Diego Santilli (@diegosantilli) October 5, 2025

Dijo desear que “los argentinos vivamos como merecemos” y es por ello que no puede permitir que “el proyecto de país que emprendimos con tanto esfuerzo se desmorone”. Aconsejó a los dirigentes y compañeros de ruta de La Libertad Avanza que “no se dejen psicopatear” y cerró con un pedido.

“Las explicaciones que hagan falta serán dadas a su debido momento y en donde corresponde. Utilicen cada segundo que queda hasta la elección para explicarle a los argentinos la oportunidad que tenemos por delante, que no podemos dilapidar nuestro esfuerzo, y que este es el único camino posible para recuperar el futuro. El tiempo demostrará que no somos todos lo mismo. Con afecto y agradecimiento, José Luis Espert», concluyó.

Segundos después de que el legislador por el oficialismo anunciará que dará un paso al costado a 20 días de los comicios, el líder del Ejecutivo ofreció respuesta a su posteo con algunas reflexiones.

“El proceso de cambio profundo que estamos llevando adelante es lo único que importa. No vamos a permitir que una operación maliciosa lo ponga en riesgo”, se explayó al criticar lo que considera una acusación contra Espert de parte de la oposición y en tono eleccionario.

“Esto es una causa al servicio de cambiar el país. La Argentina siempre está por encima de las personas. Garantizar el cambio es más importante que cualquiera de nosotros. Aunque nos quieran ensuciar, no somos lo mismo. LLA o Argentina retrocede”, cerró el mandatario nacional.

Quien también se manifestó al respecto fue Patricia Bullrich. En reiteradas oportunidades, la ministra de Seguridad le había exigido a Espert brindar las explicaciones necesarias para aclarar el vínculo que lo unía a Machado. Uno de sus reclamos apuntaba a que confirmara o desmintiera una transferencia de US$200.000 por parte del empresario nacido en Rio Negro durante la campaña presidencial de 2019.

“Los argentinos primero, porque no somos iguales. Y tampoco permitiremos que nos metan en la misma bolsa que los chorros que se robaron el país”, opinó Bullrich. Y se limitó a replicar las palabras del Presidente: “La Argentina siempre está por encima de las personas. Garantizar el cambio es más importante que cualquiera de nosotros”.

