Venció a 12-9 a UAE: La Natividad se quedó con el 132º Abierto de Polo de Hurlingham

Natividad-La Dolfina, confirmó su condición de favorito al vencer en la jornada de este sábado 12-9 a UAE Polo en la final del 132º Abierto de Hurlingham, primer torneo de la Triple Corona argentina.

Tras este triunfo, Adolfo Cambiaso consiguió su 16ª conquista en este Abierto, transformándose en el máximo ganador histórico del torneo; hasta ayer compartía la marca con Juan Carlos Harriott (15 títulos). Y además, se convirtió en el polista con más títulos de Triple Corona, con 43, superando al extraordinario Harriott y también a Alberto Pedro Heguy.

Los hermanos Barto y Jeta Castagnola y su primo Poroto Cambiaso, hijo de Dolfi, acumulan ya tres títulos en Hurlingham.

La Natividad-La Dolfina fue integrado por Camilo Castagnola 10, Adolfo Cambiaso (n) 10, Adolfo Cambiaso (h) 10 y Bartolomé Castagnola (h) 10. Total: 40. En UAE Polo jugaron Pablo Pieres 9, Lucas Monteverde (n) 9, Tomás Panelo 9 y Juan M. Nero 10. Total: 37. Jeta Castagnola fue el goleador del campeón (8) y Pieres (6), del perdedor.

En la otra final de este sábado, Ensenada Clonargen, campeón defensor, venció 15-13 a Los Machitos El Refugio y se quedó con la Copa Subsidiaria Drysdale.

En un buen partido de polo, La Ensenada y Los Machitos buscaron desde el inicio el triunfo que les diera el trofeo. Con Gonza Ferrari y el Torito Ruiz Jorba como abanderados del gol, ambos conjuntos pelearon chukker a chukker por la victoria, que se le terminó dando nuevamente al equipo de Open Door. La Ensenada cerró el match con un buen gol de otra de las figuras del partido, Rufino Bensadón, cuando el conjunto liderado por Diego Cavanagh buscaba el empate de manera desesperada.

(Olé)