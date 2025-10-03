Ituzaingó y Moreno: La PFA secuestró 260 kilos de cocaína tras allanamientos simultáneos

La Policía Federal secuestró este jueves más de 260 kilos de cocaína en una casa de la calle Perreo al 500, barrio El Pilar de Ituzaingó, a 150 metros de la Autopista del Oeste. En el lugar fue detenido un hombre de nacionalidad peruana.

Fuentes judiciales precisaron que la droga estaba fraccionada en panes y llevaba impreso el sello “KTM”, marca que funciona como identificación en el mercado narco.

La intervención formó parte de siete allanamientos simultáneos dispuestos por el Juzgado Federal de Villa Mercedes, a cargo del juez Juan Carlos Nacul, con la participación de la Procunar, conducida por Diego Iglesias.

Todo empezó cuando un operativo siguió a dos personas -un argentino y un peruano- que participaron de un intercambio de 60 kilos de cocaína en Comandante Peredo al 500. Los 60 paquetes estaban dentro de un auto Toyota Etios. Allí quedaron detenidos, cerca del mediodía.

La Justicia Federal de Villa Mercedes en San Luis -detrás de la investigación- ordenó allanamientos en ocho domicilios, entre ellas la vivienda del peruano capturado in fraganti y de algunos familiares. En la casa del sorprendido con los 60 kilos, ubicada en Barrio Trujuy (Moreno), encontraron un botín de 200 kilos más.

El cargamento estaba fraccionado y llevaba la marcha KTM, una seña de identificación para la banda narco dentro del mercado de cocaína, indicó «Telenoche». Tiene un valor superior a 1,5 millones de dólares.

Los operativos se extendían este jueves a la noche, más de ocho horas después de la intercepción del cargamento inicial. En la Ciudad de Buenos Aires tuvieron lugar en Saavedra, Monserrat y Almagro.

En principio, la cuenta de detenidos llegaba a cinco personas, dos de nacionalidad peruana (uno en Ituzaingó y otro en Moreno) y el resto argentinos.

La investigación se habría iniciado hace varios años en la Justicia Federal de Villa Mercedes. y Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR). De los allanamientos participó Superintendencia Investigaciones Contra el Narcotráfico de la Policía Federal.

Además de los 260 kilos de cocaína, secuestraron $2.200.000 en efectivo, dólares estadounidenses, teléfonos celulares y documentación clave para la investigación y dosis de cocaína y marihuana, ya fraccionadas para la venta.