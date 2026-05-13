Afiliados denuncian el cobro de coseguros y falta de prestaciones de IOMA: «Hay vidas en riesgo»

Afiliados y familiares de víctimas marcharán este miércoles frente a sedes de IOMA, la obra social bonaerense, en distintas ciudades de PBA para denunciar la falta de prestaciones, casos de abandono de persona, el cobro de coseguros y una administración que algunos dirigentes consideran inadmisible por los montos que se descuentan de los salarios.

«El IOMA reconoce dos millones 780 mil afiliados, que ponen plata todos los meses. El argumento no puede ser que no tienen recursos por el ajuste del Gobierno de Milei. Están poniendo en riesgo la vida de miles de afiliades por la falta de prestaciones y por el cobro de coseguros. Los aportes que nosotros realizamos no pueden ser girados a otras dependencias o estamentos«, apuntó Claudio Vigne, secretario Gral. de la Asociación de Maestros de PBA.

Uno de los casos que sobresale es el de Silvia González, marplatense de 56 años, quien padeció una odisea: Ante la falta de camas disponibles en Mar del Plata a través de la obra social, se inició un derrotero de derivaciones fallidas y traslados tardíos. Las denuncias apuntan no solo a la gestión de IOMA por la falta de una red de prestadores eficiente, sino también a las condiciones del Sanatorio Avenida, donde la paciente habría sufrido un trato «inhumano» y falta de monitoreo básico, antes de fallecer finalmente en una clínica de La Plata, lejos de su hogar y su familia.

«En Provincia hay otro inconveniente. Si somos asistidos en hospitales públicos no derivan a una clínica privada, porque no atienen a los afiliados de IOMA. Pero las clínicas no prestan servicios. Es lo que vamos a decirle a Homero Giles, director de la Obra Social, a la sede de La Plata«, contó Vignes en declaraciones a Mpquatro radio online.

Alerta de médicos en La Plata

Los médicos de La Plata amenazaron con cortar por 48 horas la atención a los afiliados del IOMA desde este jueves. La medida, según explicaron, está relacionada a la deuda que mantiene la obra social bonaerense con los profesionales.

En un comunicado difundido hoy, la Agremiación Médica Platense dio a conocer que «intimó formalmente al presidente del Instituto de Obra Médico Asistencial, Dr. Homero Giles, ante el incumplimiento en el pago de las prestaciones médicas correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2026, diferencias de valores y gastos administrativos».

Asimismo destacaron que la deuda acumulada asciende a un total de $ 1.190.897.751. «La situación afecta a un universo considerable de profesionales médicos quienes, por tercer mes consecutivo, perciben sus haberes de forma parcial y tardía, generando una profunda incertidumbre respecto a las fechas de cobro», sostuvieron.

«Ante esta situación, que se ha tornado inadmisible, la AMP estableció un plazo perentorio para la regularización de la deuda ya que, de no acreditarse los montos adeudados antes del miércoles 13 de mayo, se procederá a la suspensión de la atención al IOMA por un lapso de 48 horas, a partir del jueves 14», indicaron.

En ese sentido la Agremiación enfatizó que «la falta de pago total de las facturas pendientes ha dejado a un centenar de profesionales sin sus ingresos correspondientes, una irregularidad que no será más tolerada por la comunidad médica».

Maestros exigen reabrir paritarias

Por otra parte, la Asociación de Maestros, una organización que no responde a la FEB pero tiene reconocimiento legal y participa de las reuniones paritarias, también reclama por la reapertura de las negociaciones salariales en Provincia.

«En el acuerdo de marzo se quedó que la próxima reunión quedaba para la primera semana de mayo. Pero hasta ahora no tuvimos novedades. La inflación se disparó y había un compromiso de actualizar salarios hacia julio. La Provincia debería tener un gesto. Se habla mucho de la reducción de la coparticipación nacional y muy poco del aumento de la recaudación de la Provincia. El ministro de Economía de la Provincia dice que hay superávit fiscal. Entonces, si hay plata, hay que mejorar las condiciones de quienes sostenemos a la escuela pública», explicó Vignes.

EL 6 de marzo, el Frente de Unidad Docente Bonaerense aceptó la propuesta presentada por la Gobernación, que establece:

Febrero: 1,5 % a cuenta de futuros aumentos.

Marzo: un 5 % adicional (nominal) en base a enero.

Abril: un 2,5 % de incremento (con base enero) y Bonificación No Remunerativa No Bonificable de $28.700, denominada «Compensación FONID/Conectividad», incluyendo gestión tanto estatal como privada.