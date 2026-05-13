3F: Dos chicas en moto perdieron el control y se incrustaron contra un local de ropa, en Caseros

Dos adolescentes de 14 años que se desplazaban en una motocicleta terminaron adentro de un local comercial, en la localidad de Caseros (TresF). Pasó cerca de las 4 de la tarde del domingo pasado y generó conmoción entre los vecinos de la calle Puan al 3000.

“Nos pasó algo que jamás imaginamos vivir. Una moto chocó contra la entrada de nuestro local y dejó todo destruido. Ver el lugar por el que trabajamos tanto así, fue devastador”, escribieron las dueñas del comercio en su cuenta de IG.

“Detrás de este local hay años de esfuerzo, sacrificio y sueños. Muchos nos conocen y saben cuánto amor le ponemos a nuestro trabajo todos los días. Decidí compartir el video porque necesito que se vea lo que pasó. Gracias a todos los que están compartiendo, apoyando y mandando mensajes. De corazón”, agregaron.

Vecinos del barrio asistieron a las menores hasta la llegada del SAME y efectivos de la policía local. Ambas jóvenes se encontraban conscientes y no presentaron heridas de gravedad, aunque sufrieron golpes producto del impacto.

Según la dueña, la adolescente que iba como acompañante se fue sin dejar rastro, mientras que la que conducía la moto sufrió cortes y se lastimó el tabique.

Según dijeron, es muy poco lo que saben sobre quién se va a hacer cargo de los daños materiales y hasta creen que serán ellas las que deberán costear los arreglos. “Por ahora una sola persona nos dijo más o menos que esto costaría 800 mil pesos, solamente los materiales, sin la colocación”, adelantó.