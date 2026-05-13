Autopistas del Sol y del Oeste lanzan campaña para concientizar sobre los riesgos al volante

Autopistas del Sol y Autopistas del Oeste presentaron los resultados del Observatorio Vial 2025 y anunciaron su Agenda de Seguridad Vial 2026, con foco en reducir las principales conductas de riesgo detectadas en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires.

El estudio, desarrollado junto a CESVI Argentina sobre la base de mediciones realizadas en Acceso Norte y Acceso Oeste, confirma que, pese a algunos avances, persisten hábitos de conducción que elevan de manera significativa la probabilidad de siniestros viales.

Entre los principales hallazgos, se destaca que más del 40% de los conductores no respeta la distancia mínima de seguridad, una de las principales causas de colisiones en contextos de alta circulación. Asimismo, entre el 14% y el 16% utiliza el celular mientras conduce, una conducta que puede multiplicar hasta cuatro veces el riesgo de accidente.

El informe también advierte sobre el uso indebido del carril izquierdo, con una proporción relevante de vehículos que circula por ese carril sin una maniobra de sobrepaso, afectando la fluidez y generando situaciones de riesgo. A esto se suma un bajo uso de luces intermitentes: poco más de la mitad de los conductores señaliza correctamente al adelantar y menos de la mitad lo hace al cambiar de carril.

En materia de seguridad básica, se registran retrocesos: el uso del cinturón de seguridad presenta caídas en todos los ocupantes, especialmente en pasajeros traseros, donde el nivel de cumplimiento sigue siendo bajo. En contraste, el uso del casco en motociclistas se mantiene en niveles cercanos al 100%, consolidándose como una de las conductas más adoptadas dentro del sistema vial.

A partir de estos resultados, ambas concesionarias pondrán en marcha durante 2026 una agenda integral de seguridad vial orientada a concientizar sobre estas conductas riesgosas. El plan contempla campañas en vía pública y redes sociales, contenidos digitales basados en situaciones reales de conducción, charlas de seguridad vial y la articulación con gobiernos locales y otros actores vinculados a la movilidad y la seguridad vial.

La Agenda de Seguridad Vial 2026 se llevará a cabo en torno a cuatro ejes de trabajo. En primer lugar, la comunicación, entendida como una dimensión transversal para sostener durante todo el año la difusión de mensajes preventivos en prensa, redes sociales, cartelería variable.

En ese marco, las redes sociales tendrán un rol especialmente relevante, con contenidos propios de concientización, educativos y de alto impacto, incluidos materiales vinculados a colisiones y situaciones reales de conducción asociadas a los principales factores de riesgo detectados.

El segundo eje es la comunidad, con acciones de formación y concientización destinadas a gobiernos locales, jóvenes próximos a obtener su primera licencia. En tercer lugar, la agenda contempla el desarrollo de alianzas estratégicas con organismos públicos, organizaciones de la sociedad civil, entidades del sector y otros actores relevantes para potenciar el alcance de las iniciativas.

Por último, se mantiene el eje de vía pública, con la campaña desplegada a lo largo de las trazas mediante cartelería fija y variable.

Las acciones estarán especialmente enfocadas en promover el uso del cinturón de seguridad, el respeto por la distancia mínima entre vehículos, la circulación ordenada y segura según el tipo de vehículo y la reducción de distracciones al volante, en particular el uso del celular.

A través de estas iniciativas, Autopistas del Sol y Autopistas del Oeste buscan impactar en los más de 1,4 millones de vehículos que circulan diariamente por sus trazas. Una vez más, ambas compañías recomiendan a los usuarios circular con precaución, respetar la señalización vigente y mantener condiciones de manejo seguras en todo momento.