Ramos Mejía: Una mujer se subió al capot de auto para que no se lo roben y terminó hospitalizada

Una mujer de 50 años fue hospitalizada en la localidad de Ramos Mejía, partido bonaerense de La Matanza, tras subirse al capot de su auto que estaba siendo robado por delincuentes.

El hecho transcurrió en la calle Rosales al 1150, donde tres delincuentes obligaron a bajar de su Fiat Mobi a Mariana Ruth Costa Rolleri, una mujer que esperaba a su hija en la puerta de su casa y escaparon con ella encima del capot del vehículo durante 50 metros hasta que decidió soltarse y cayó en el asfalto.

La víctima sufrió una lesión en el cuero cabelludo y una fractura en una de sus piernas, siendo finalmente trasladada en una ambulancia a la clínica San Juan de Dios donde quedó internada fuera de peligro.

El incidente fue registrado por las cámaras de seguridad de la cuadra y los delincuentes siguen prófugos.