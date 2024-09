Caso Espinoza: El juez rechazó cambiar de fiscal, pero la emplazó a cerrar la instrucción en 20 días

El juez en lo criminal y correccional Luis Schelgel rechazó el pedido de apartamiento de la fiscal Mónica Cuñarro, solicitado por Melody Rakaukas, en la causa en la que denunció al procesado intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, por presunto abuso sexual. No obstante, la emplazó para poder llegar a un jucio.

En una audiencia definitoria, que se desarrolló ayer por videoconferencia, el abogado querellante Marcelo Urra planteó que la Fiscalía actúa de manera parcial y con falta de objetividad. También, que no se ordenó realizarle un peritaje psicológico a Espinoza, aunque sí pretendían hacerle más estudios piscológicos a la víctima.

Además, denunció que la fiscal pidió la producción de pruebas no vinculadas al caso, que no cuidó a la víctima (señaló que se incorporaron fotos y videos que debieron ser reservados) y actuó con pérdida de objetividad. Además, remarcó en la audiencia que Espinoza no habría completado el curso de la Ley Micaela.

La fiscal dijo que el planteo de la querella no incluía ninguna de las causales de recusación, que no citó fallos de ninguna índole y que las medidas de prueba que ella puso en marcha fueron ordenadas por la Cámara.

La defensa de Espinoza, a cargo de los abogados María Paola León y Germán González Campaña, argumentó en sintonía que no existían causales de recusación y que la querella confundía objetividad con imparcialidad.

Rakauskas se negó a un nuevo examen piscológico, en tanto que el intendente no tuvo que pasar nunca por esa pericia. Además, pidió la inclusión en el expediente de dos denuncias de la exsecretaria privada contra su madre y su abuelo. El primero por violencia de género, el segundo, por tentativa de abuso y de homicidio.

Ambos fueron sobreseídos. La pericia psiquiátrica –argumentaron fuentes judiciales al diario La Nación– permitiría medir el daño sufrido por la denunciante. La querella argumenta que ya se habían realizado pericias.

En 2023, Rakauskas también denunció a su expareja Gustavo Cilia (a través de quien habría conocido a Espinoza) por violación. «Estaba entre dos mafiosos», dice ahora, lejos de esa relación. La causa está en trámite.

La denunciante de Espinoza, además, se negó a entregar su teléfono celular para la investigación de Cuñarro. El juez Schelgel sugirió que la fiscalía finalice su instrucción en un plazo de 20 días. Para la querella, el caso ya debería haber terminado su etapa de instrucción porque Espinoza lleva 117 días procesado.

El procesamiento de Espinoza por presunto abuso sexual simple en concurso con desobediencia fue confirmado hace dos meses por la Cámara del Crimen, que respaldó la decisión que originalmente había tomado la jueza de instrucción de la Capital Federal María Fabiana Galletti. La querella pide la elevación a juicio oral.

El fiscal Leonel Gómez Barbella tuvo la investigación a cargo en sus inicios y había pedido el sobreseimiento de Espinoza. Era fiscal subrogante y cuando pasó a subrogar otra fiscalía, tomó su lugar Cuñarro, quien continuó la investigación contra el intendente de La Matanza.

Para la defensa de Espinoza, según un comunicado difundido, “han surgido enormes dudas a partir de la difusión de una serie de audios grabados por la propia Rakauskas, obrantes en el expediente, que evidencian que la noche que originó la denuncia hubo, en realidad, una situación de absoluta normalidad y ningún signo que ratifique los dichos de la denunciante”. Entre otros puntos, remarcaron que las denuncias de Rakauskas contra su madre y su abuelo “fueron consideradas denuncias falsas por dos juezas diferentes”.

En paralelo a la causa por abuso sexual, Rakauskas inició una demanda civil contra Espinoza por “daños y perjuicios”.

La Municipalidad de La Matanza también denunció a Rakauskas. La acusa de haber copiado más de 18.000 archivos de la oficina privada del intendente y reclama investigar el financiamiento de sus viajes al exterior.