Con afiches, caminatas y un homenaje a Cortiñas, Sabbatella comenzó su operativo retorno

El jefe del Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella, lanzó su propio operativo retorno, con una campaña de afiches y flayers en la que se puede leer la palabra «vuelve». El exintendente se encargó de confirmar que será candidato a concejal en Morón, para luego intentar recuperar la Intendencia, a 6 meses de la interna desatada con su sucesor, Lucas Ghi, emancipado tras la reelección y hoy enrolado bajo el signo del Movimiento Derecho al Futuro de Axel Kicillof.

La alianza oficialista por ahora no se rompe, pero han habido muchos cambios en el Departamento Ejecutivo de Morón, con las bajas de los referentes del Nuevo Encuentro, que se mantiene incólume bajo el ala de Cristina Kirchner.

Como sus jefes, Sabbatella y Ghi no se hablan hace tiempo, pero están «obligados a convivir», según relató el propio ex titular del AFSCA, en diálogo con Radio Ve. «Todo el tiempo le digo a Lucas que nos tenemos que juntar, yo no tengo problema. Estamos obligados a pensar juntos, tenemos que garantizar que haya unidad en 2027, podemos ir separados en dos listas ahora, porque se eligen concejales, pero somos del mismo Gobierno del mismo bloque, de la misma coalición; podemos ir separados pero estamos obligados a ir en 2027 juntos», sostuvo el ex intendente.

Claro que, para eso, está decidido a ir a una interna por dentro de Unión por la Patria. De mantenerse la alianza, de todas formas, habrá que ver bajo qué condiciones. La lapicera partidaria la tienen los Kirchner. Por eso Kicillof amaga con salir a la cancha con armado propio. Ambas estrategias tienen sus riesgos, tanto para uno como para otro. Pero desde las filas del Nuevo Encuentro están convencidos de que en una interna van a «recuperar» el poder territorial.

Sin cartera hasta octubre por la condena (confirmada por la CSJN) en el caso Clarín, Sabbatella le pondrá el cuerpo a la campaña. Tenía 27 años cuando buscó por primera vez una banca en Morón. Entonces era secretario local del Frepaso. Con la Alianza barrió al peronismo en 1999, pero sufrió una dura derrota en 2001. Entonces sacó a relucir las tijeritas, en 2003, con una fuerza vecinal: Nuevo Morón, con la que compitió hasta el 2007, donde también fue reelecto.

En 2009 se unió a otros sectores kirchneristas para jugar por primera vez en una elección nacional como Nuevo Encuentro. Finalmente se quedó con la marca. Como diputado asumió como aliado del gobierno de Cristina Kichner, que luego lo ubicó al frente de la Autoridad de Medios, con la tarea asignada del desguace del Grupo Clarín.

Su sucesor en Morón fue el joven Lucas Ghi (de 2009 al 2015), pero a la hora enfrentar al macrismo ubicó a su hermano, Hernán (entonces presidente del HCD ), como candidato a intendente. Hoy los hermanos están enfrentados de manera cruel, incluida una denuncia ya archivada contra el actual Secretario de Legales del Municipio.

Como se sabe fueron, el kirchnerismo sufrió derrotas consecutivas (2013-2015-2017) a manos de JxC. Hasta el regresor del peronismo al poder. Entonces Lucas volvió a ser convocado para encabezar de lista de unidad en Morón. Pero, tras la reelección en 2023, empezó a tomar temperatura la interna, en búsqueda de la renovación de liderazgos.

«No fuimos escuchados. Lo diferente (ahora) es que cuando perdieron la discusión, lo sacaron a la luz porque la novedad no es que discutimos, la novedad es que se hizo público, la novedad es que salió Hernán, salió Lucas a poner públicamente los debates cuando los perdieron adentro», agregó Sabbatella. En la misma línea, enfatizó: «No puede ser que uno no tenga la flexibilidad para poder escuchar, pensar, dialogar y construir consensos. Más aún en gobiernos de coalición, la coalición necesita síntesis, el intendente, el gobernador, el presidente de una coalición no hacen lo que quieren; por supuesto que el intendente tiene que dar la última palabra, pero se confunde última con única».

El exintendente se siente desplazado, pero está decidido a volver a empezar, con recorridas, caminatas y actos como el de ayer, en el que conmemoró el primer aniversario de la muerte de la madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas, en su casa de Castelar Norte. La jornada fue organizada por la Asociación Seré y el Centro de Veteranos de Morón.