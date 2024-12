Cónclave del UxP en Moreno: Cristina criticó el desdoblamiento electoral de los gobernadores

El Consejo del PJ bonaerense, conducido por Máximo Kirchner, decidió retomar la actividad del órgano partidario, tras nueve meses de parate, convocó a una reunión con invitaciones a los principales referentes de Unión por la Patria: Cristina Kirchner, Sergio Massa y Axel Kicillof.

Pasadas las 12:30 de este lunes comenzaron a llegar los invitados a la reserva municipal “Los Robles” de Moreno y con la intendente Mariel Fernández (M. Evita) como anfitriona. El Consejo Justicialista tenía dos ejes centrales: un informe del bloque legislativo y el “análisis de la situación política”, epicentro de los debates.

En rigor, los líderes del PJ como del Frente Renovador tenían que empezar a delinear la estrategia electoral, vista la reforma aprobada para el 2025 y que cambia el sistema de votación a nivel nacional. Es decir que el próximo año no habrá un candidato a diputado que encabece la lista sábana, sino uno en Provincia.

El propio Axel diseña una reforma que permita las reelecciones indefinidas y aumente el peso del electorado bonaerense en la Legislatura. El tema es si desdobla o si habilita a elecciones concurrentes, como hizo Larreta el año pasado en CABA.

Respecto a este punto central, la expresidenta habría dejado en claro que se opone a que se vote en distinta fecha, como nunca sucedió antes en la Provincia de, lo que depende de lapicera del gobernador Kicillof.

“Fue un error desdoblar el año pasado”, sentenció Cristina Kirchner en el cierre del encuentro. “Se hicieron los estrategas y nos quedaron apenas cuatro provincias”, lamentaron desde el Instituto Patria hacia los gobernadores.

UxP triunfó en Buenos Aires, La Rioja (Ricardo Quintela), La Pampa (Sergio Ziliotto) y Formosa (Gildo Insfrán). Ya no cuentan como propio a Raúl Jalil (Catamarca) y desde hace tiempo tampoco a Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta) y Martín Llaryora (Córdoba), cercanos a la Casa Rosada.

También Massa criticó el desdoblamiento de una parte de los gobernadores el año pasado. “El desacople fue una de las causas de la derrota”, aseguró el ex candidato presidencial, elogiado por el cristinismo. “Hizo una descripción exacta sobre en qué situación estábamos cuando se firmó el acuerdo con el FMI, la renuncia de (Martín) Guzmán y cómo llegamos a la elección”, consideró un referente alineado con la ex mandataria.

“Todos queremos la unidad, pero tiene que haber una estrategia para enfrentar a Milei”, planteó Kicillof. Uno de los integrantes de su Gabinete lo tradujo de manera más brutal: “No es unidad a las patadas en el culo”.

“Vamos a reclamar las deudas y el ahorcamiento que el Gobierno le está haciendo a la Provincia y a acompañar a los sectores perjudicados. A poner en valor el esfuerzo de la Provincia para actuar como escudo y red. Mostrar que gobierna el peronismo en la provincia de Buenos Aires y que somos distintos”, argumentó Kicillof, palabras más o menos, según reconstruyó uno de los asistentes a la cumbre en la reserva municipal Los Robles, en Moreno, municipio gestionado por Mariel Fernández, una de las vicepresidentas del PJ.

“No sirve de nada ganar elecciones si no hay acuerdos políticos. Es muy difícil el momento que estamos pasando y lo que va a venir. También va a ser complicado electoralmente. Tenemos que estar todos juntos”, bajó línea Cristina, y advirtió sobre su situación judicial: “Hay que tener claro que no vienen por nadie en particular, vienen por el peronismo”.

El encuentro estuvo atravesado por una noticia que enlutó al espacio: la muerte de Héctor Recalde, ex diputado nacional (fue jefe de bloque del Frente para la Victoria) y abogado de la CGT. Para homenajearlo, Máximo propuso de inmediato que el Consejo del PJ bonaerense lleve el nombre del dirigente que falleció a los 86 años. También pidió un aplauso en su memoria.

No hubo definiciones electorales ni en cuanto al cronograma en Buenos Aires. “La idea era mantener tranquilidad en la reunión y ver si se puede reconstruir”, soltó uno de los referentes del sector de Cristina, en referencia a la relación con Kicillof. ¿Se podrá? “Tengo mis dudas. Todavía falta, veremos…”, mantuvo la incertidumbre. “Nada. Acercamiento sin contenido no le sirve a nadie”, desestimaron la reunión del lado del gobernador. La ex presidenta volverá a encabezar un acto este miércoles, en la sede porteña de la UMET, para asumir formalmente como titular del PJ.

