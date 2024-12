La Provincia comprará acciones de Aerolíneas Argentinas para impedir así que la empresa sea privatizada

Axel Kicillof se sumó ésta mañana a la habitual conferencia de Gabinete de cada lunes, en La Plata, para anunciar que la Provincia comprar acciones de Aerolíneas Argentinas para «no permitir la venta» de la empresa.

«Es un instrumento central para el desarrollo, la conectividad. No es que nadie quiere Aerolíneas, la Provincia si la quiere», sostuvo el exministro de Economía. La reestatización fue reglamentada bajo el gobierno de Cristina Kirchner en diciembre de 2008, luego que la Cámara de Diputados convirtiera en ley el pedido de la jefa de Estado para avanzar en esta operación bajo la figura de tratarse de empresas «de interés público nacional». Abarcaba Aerolíneas Argentinas, Austral Líneas Aéreas, Jet Pack, Optar y Aerohanding.

Por su puesta, el posterior litigio se llevó a cabo en la Justicia de Estados Unidos. Y, en agosto de este año, la Corte del Distrito de Columbia obligó a la Argentina a que cumpla con el fallo que tuvo en el Ciadi -el tribunal arbitral del Banco Mundial- a raíz de la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral del 2008.

En noviembre, el Gobierno de Javier Milei cerró un acuerdos para desembolsar unos US$ 390 millones (sólo de intereses). Al mismo tiempo que intenta cerrar el déficit de Aerolíneas, en una batalla contra los gremios.

El kirchnerismo hace su juego y Kicillof hoy movió otra pieza: Adelantó que comprará acciones de la aerolínea de bandera y que invitará a otras provincias, para evitar que el gobierno nacional privatice la empresa.

"La provincia de Buenos Aires sí quiere a Aerolíneas Argentinas"



Axel Kicillof afirmó que "si el Gobierno quiere vender" la empresa aérea, "la provincia no lo va a permitir" porque es "un instrumento central para el desarrollo y una fuente de ingresos". pic.twitter.com/mjhLV1b0jd — Corta 🏆 (@somoscorta) December 9, 2024

«Si hay intención de transferir (las acciones) nosotros empezamos un camino con gobernadores y trabajadores: vamos a trabajar también con sector aerocomercial y turístico porque creemos que es de las mejores del mundo», sostuvo el gobernador. Y añadió: «El gobierno nacional ha amenazado con venderla, disolverla, llevarla a la quiebra. Si la Nación plantea venta de paquete accionario o transferencia a trabajadores o declararla en quiebra o disolverla, nosotros lo vamos a impedir, en la medida de lo posible».

«Ante la imposibilidad que tiene el gobierno nacional de gestionar nada queremos que se deje de mentir. No nos podemos dar el lujo para que liquide venda o mal venda a aerolíneas. Si el gobierno plantea liquidarla que sepa que el gobierno de la provincia la va a sostener. Aerolíneas no se vende: hay 21 destinos del interior a los que solo viaja la línea de bandera. Destinos a los que llama no rentables», justificó.

Kicillof también sostuvo: «Hoy estamos a la espera pero preparándonos para una decisión: la provincia de Buenos Aires empieza a explorar todos los caminos para dar una respuesta. No estamos en condiciones de que el gobierno destruya Aerolíneas . No podemos atravesar un vaciamiento ni una estafa. Nosotros vamos a impedir el desastre. La provincia tiene diferentes caminos, algunos necesita de la Legislatura».

Según el gobernador, Aerolíneas Argentinas genera 2.665 millones de dólares en beneficios económicos para la provincia de Buenos Aires, que se perderán si se cancelan vuelos de cabotaje. «Hoy llamamos a trabajar junto con los gobernadores y los trabajadores para sacarle más el jugo: la provincia de Buenos Aires tiene diez millones de pasajes, tiene mucho movimiento. Es fundamental que eso no cese», instó Kicillof.