Costaría $97 mil para los autos livianos: Vuelve a aumentar la VTV y acumula 80% en un año

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires autorizó un nuevo aumento en la tarifa de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), que comenzará a regir a partir de mediados de enero de 2026. La oblea, con este última ajuste, habrá aumentado un 80% en forma interanual. Es decir casi el triple de la inflación oficial del INDEC.

De acuerdo a la Resolución N°369/2025 publicada en el Boletín Oficial, a partir del 16 de enero se aplicará un ajuste del 21% en los valores por lo que la tarifa básica de la VTV para vehículos de hasta 2.500 kilos ascenderá a $97.057,65. Según explicaron, a actualización responde al mecanismo previsto en el pliego de concesión del servicio.

En particular, el documento fija que la tarifa básica debe equivaler al 7% del salario básico del operario categoría 1, de acuerdo con el convenio colectivo vigente entre las empresas concesionarias —nucleadas en la Cámara Argentina de Verificadores de Automotores (CAVEA)— y el sindicato SMATA.

Aunque todavía se definió sobre cuáles serán los costos definitivos, se prevé que la VTV para los vehículos de más de 2.500 kg pasarán de costar $143.353,57 a $172.024,28 y las motos de entre 50 y 200cc deberán abonar unos $38.227,62 frente a los $31.856,35 actuales.

El salto de la VTV: 80% en un año, cuando la inflación acumulada es menor al 28%.

Pasó de $53.819,26 en dic-2024 a $97.057,65 según el Boletín Oficial.

Un delirio de la gestión Kicillof que castiga el bolsillo de los bonaerenses. pic.twitter.com/JrUPRHnazr — Francisco Adorni (@franciscoadorni) December 22, 2025

Durante 2025, la tarifa se actualizó de manera escalonada en tres tramos hasta alcanzar su valor pleno, mientras que la última suba había sido dispuesta en julio de este año, cuando el precio llegó a $79.640,87. El último ajuste causó la indignación del Jefe de Gabinete nacional, Manuel Adorni, quien calificó el «salto» en la VTV como «un delirio».

Por el contrario, hace un par de semanas, cuando la Legislatura trataba la reforma a la Ley Fiscal Impositiva, el oficialismo sostuvo que «no hay un incremento de la presión tributaria, se reducen las distorsiones y se fortalece la equidad tributaria».

«Con respecto a los automotores, se proyecta una rebaja nominal en la patente que beneficiará al 75% de los contribuyentes, aproximadamente un millón y medio de automotores, reformulando las tablas de evaluación y corrigiendo distorsiones», explicaba el presidente de la comisión de Presupuesto e Impuestos del Senado, Marcelo Feliú (UxP).