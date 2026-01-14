Liga Argentina de Vóley: El Tour 4 se presenta gratis, en el micro estadio Gorki Grana de Castelar

La Liga de Voleibol Argentina transita su temporada 2025/26 y ya se alista para el Tour 4, que se jugará del 15 al 18 de enero en el Polideportivo Municipal «Gorki Grana», de Castelar, con entrada libre y gratuita.

En este caso, Boca Juniors será organizador. La primera jornada será entre Waiwen Vóley, de Comodoro Rivadavia, contra UPCN Vóley San Juan. El evento será transmitido por Fox Sports y por el canal YouTube de la ACLAV.

📍 Polideportivo Gorki Grana – Blas Parera 180, Castelar

Fixture completo confirmado – Tour 4 LVA RUS 📌🇦🇷



El Tour 4 arranca el 15 de enero, con Boca Juniors como anfitrión, y se jugará en el Polideportivo Gorki Grana de Morón 📍

📌 Blas Parera 180, Castelar



🗓️ Del 15 al 18 de enero

🎟️ Entrada libre y gratuita

📺 Fox Sports pic.twitter.com/GDTuExJmVm — Liga de Voleibol Argentina ACLAV (@VoleyACLAV) January 5, 2026