Di Castelnuovo respaldó a Diego Santilli: «Ahora comienza una campaña totalmente distinta»

El concejal y presidente del PRO de Ituzaingó, Gastón Di Castelnuovo, respaldó a Diego Santilli como primer candidato de la lista de diputados nacionales de LLA en la Provincia, tras el escándalo de José Luis Espert. «Por suerte estaba tercero y puede reemplazarlo. Está instalado y eso ya es un punto a favor», declaró hoy en Mpquatro radio.

«La gente vota personas, no sólo espacios políticos. Y el Colo es el mejor candidato para la Provincia. Lo demostró en 2021, cuando nadie pensaba que le podía ganar al kirchnerismo. Es una persona que conoce la Provincia, es creíble y por eso comienza otra campaña ahora», apuntó el ex candidato a intendente en (2019 y 2023), quien en diciembre culminará su segundo mandato como concejal. Dejará su lugar a María Laura Lara (PRO), electa en el 4to puesto en la boleta de LLA del 7 de septiembre tras una campaña atípica: Sin actos, ni afiches ni presentación de candidatos.

«Nuestro votante, que sí es crítico con el peronismo, tiene una vara muy alta. Hay que estar a la altura con las propuestas y la campaña. Me han operado y hecho cosas terribles y seguimos trabajando para que Ituzaingó sea un mejor lugar. Ojalá nos toque gobernar un día. A la gilada ni cabida», respondió GDC en torno al ruido de las redes sociales.

«En la Provincia los hospitales se caen a pedazos y nadie dice nada. También es responsabilidad del periodismo. Que se hagan cargo los intendentes. Me molesta la hipocresía de los que critican al Garraham», concluyó el edil del PRO.

Vamos a dar esta batalla, cueste lo que cueste. Voy a dejar el alma porque el futuro de la Argentina está en juego, @JMilei pic.twitter.com/aiPEAe9cyy — Diego Santilli (@diegosantilli) October 7, 2025

Santilli o Espert en el cuarto oscuro

Presenté un proyecto en @HCDiputadosBA rechazando la reimpresión de la Boleta Única de Papel en la Provincia de Buenos Aires.



La ley es clara: la boleta se imprime una sola vez. Reimprimir por la renuncia de un candidato es un privilegio indebido.

⁰Solicitamos a la Justicia… pic.twitter.com/FpPzcGtHH9 — Ruben Eslaiman (@RubenEslaiman) October 6, 2025

Los apoderados legales de La Libertad Avanza (LLA) Santiago Viola, Alejandro Carrancio y Juan Osaba presentaron este lunes un escrito ante la Justicia electoral para solicitar la reimpresión de boletas con la cara de Diego Santilli, quien quedará al frente de la lista de diputados bonaerenses tras la renuncia de José Luis Espert.

La nota formal incluyó la solicitud de la impresión de las Boleta Única de Papel (BUP) conforme a la flamante candidatura protagónica de Santilli.

En los equipos legales aseguran que los costos extras por las nuevas impresiones, que se calculan en más de 10 mil millones de pesos, deberán ser abordados por el Ministerio del Interior, aunque hay voces internas que plantean que el partido es el que debería hacerse cargo.

Pese a las solicitudes formales, la última palabra la tiene el juzgado electoral a cargo del juez de competencia Alejo Ramos Padilla.

El Código Nacional Electoral no favorece a la administración libertaria: El artículo 63° establece que los plazos para presentar impugnaciones deben hacerse con “una antelación no menor a 60 días corridos de la realización del acto eleccionario”.

Además, el peronismo se movió rápido para impedir que las boletas sean reimpresas. Incluso se presentó un proyecto en la Cámara Baja bonaerense en ese sentido.