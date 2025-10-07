Detuvieron a siete personas que vendían cocaína en tubos de plástico en Moreno y José C. Paz

Siete personas fueron detenidas en el marco de una investigación por narcotráfico en los partidos de Moreno, General Rodríguez y José C. Paz, acusadas de integrar una banda que comercializaba cocaína a través de tubos de plástico.

La investigación comenzó tres meses atrás, a cargo del personal de la Comisaría 1ra de Moreno, con intervención del Juzgado de Garantías N°1 y la UFI N°12 del mismo distrito. Según fuentes policiales, durante ese período se realizaron distintas tareas para ubicar los domicilios donde se llevaba a cabo la venta de estupefacientes.

El presunto líder de la organización se encuentra detenido desde octubre de 2024 y, desde entonces, un familiar habría asumido el control del grupo. Los investigadores señalaron que este nuevo responsable mantenía contacto con otros socios previamente arrestados por causas similares para ampliar el negocio.

Como resultado de la investigación, se ordenaron siete allanamientos. En el primero, realizado en un inmueble ubicado en las calles Los Cadetes de Malvinas Argentinas y Santa Elena, fue detenido un joven de 18 años.

En el lugar se secuestraron 60 dosis de cocaína, una pistola calibre 40 con 11 proyectiles, dos cargadores de pistola con 16 proyectiles calibre 9 mm, un cargador extensible con 24 proyectiles del mismo calibre, dinero en efectivo, cuatro teléfonos celulares y una camioneta Volkswagen Amarok.

La propiedad del vehículo fue atribuida a otro joven de 29 años, quien no se encontraba en el lugar. También se incautó sustancia de estiramiento.

En otro operativo, en una vivienda de la calle Santa Marta 2821, en José C. Paz, fue detenida una mujer de 36 años. Allí, la Policía encontró 1.191 dosis de cocaína, 37 envoltorios de marihuana y un arma de fabricación casera.

En una casa ubicada en la intersección de Lima y Salvatori fueron detenidas otras tres personas de 25 y 27 años. En ese procedimiento se secuestraron 653 envoltorios de marihuana con un peso total de 1.589 gramos, 30 dosis de cocaína, una pistola marca Llama Parabellum calibre 9 mm sin numeración, un cargador y siete proyectiles del mismo calibre, y 37 proyectiles calibre 9 mm.

Por último, un hombre de 40 años y una mujer de 30 fueron arrestados en un operativo realizado en Jorge Newbery y Mateo Bootz. En el lugar se secuestraron 44 dosis de cocaína, diez envoltorios de marihuana, un revólver Smith & Wesson calibre 32, cuatro proyectiles calibre 22 mm, 17 cartuchos calibre 12/70 y dinero en efectivo.

Los procedimientos contaron con la participación de la Estación de Policía Departamental de Moreno, dos Grupos Halcón, cinco Grupos GAD, y efectivos de las comisarías de Moreno, Luján, General Rodríguez y Marcos Paz.