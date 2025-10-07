La izquierda convocó a un paro docente para éste miércoles 8 contra los «salarios de pobreza»

Un sector de SUTEBA (Multicolor) anunció un paro docente en la provincia de Buenos Aires para éste miércoles 8 de octubre, en reclamos de paritarias libres al gobernador Kicillof. La medida de fuerza se resolvió en un Plenario de Coordinación Provincial, con la participación de docentes de 23 distritos y más de 4.200 firmas, sin respaldo de la cúpula.

El paro se enmarcará en la Jornada Nacional de Lucha convocada por CTERA. Además, la Multicolor anunció que se sumará al Paro Nacional Docente de CTERA del 14 de octubre. «Ningún docente pobre, urgente aumento y recomposición salarial. $1.200.000 al cargo testigo de PR», exigen.

«La docencia bonaerense va al paro porque Milei ataca la educación con recortes y un presupuesto a la baja, mientras Kicillof sostiene salarios de pobreza y escuelas en condiciones deplorables. Hoy una maestra cobra alrededor de 700 mil pesos, un preceptor menos de 600 mil, cuando una familia necesita casi dos millones para vivir”, señaló Nathalia González Seligra, delegada de la Escuela 23 de Laferrere y candidata a diputada nacional del FIT.

“La conducción celeste de Roberto Baradel actúa como un funcionario más del gobierno de Kicillof, convalidando salarios de miseria que obligan a las y los docentes a tomar varios cargos para poder llegar a fin de mes”, agregó la docente del PTS.

Seligra también se refirió a la crisis escolar: “El hambre, los techos que se caen, la falta de becas y materiales muestran que el ajuste educativo no es una cifra: se vive todos los días. Por eso exigimos más presupuesto para obras, comedores, cargos y materiales”.

“La lucha por salario y presupuesto es una pelea por el derecho a enseñar y aprender. Por eso exigimos a Suteba que luche, necesitamos construir desde abajo un plan de lucha junto a estudiantes y familias. El 14 tomamos en nuestras manos el paro nacional de CTERA, pero hay que darle continuidad”

La dirigente de Suteba La Matanza destacó además el reciente fallo judicial logrado por la Multicolor, junto al CeProDH, Suteba Tigre, Bahía Blanca y Marcos Paz, “en defensa del derecho a huelga, una herramienta fundamental para frenar los ataques que logramos y mañana iremos a la jefatura distrital para exigir se respete”, concluyó.