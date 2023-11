Ariel Diwan: «Se viene una nueva etapa, en el país y en Morón»

Spread the love

El empresario teatral e inmobiliario Arel Diwan, excandidato a intendente en Morón por La Libertad Avanza, vaticinó hoy «una nueva etapa» en el país y también el distrito, uno de los pocos en el GBA donde Javier Milei se impuso el domingo en el ballotage que lo convirtió en Presidente, con un fuerte respaldo federal.

«Se viene una nueva etapa en el país, claramente en Morón también. Estamos entusiasmados, con muchas ganas. Y que la gente tenga esperanza de que esto puede cambiar», sostuvo el dirigente libertario, esta mañana, por Mpquatro radio online, mientras en la Quinta de Olivos comenzaban con la transición.

Es que a las 8.30 de hoy, el Presidente electo se reunía con el saliente Alberto Fernández para poner equipos a disposición del cambio de Gobierno, vaso de agua de por medio y cara de pocos amigos ante la cámara. Apenas un comunicado oficial de Casa Rosada. El peronismo empieza a retirarse hasta nuevo aviso.

«Mucha gente no se imaginaba lo que podía pasar, pero los números acompañaban. Tuvimos una muy buena fiscalización, con la experiencia de las elecciones anteriores y mucha ayuda del PRO también. En Morón también ganamos y fue una alegría enorme. No tenemos miedo. El búnker fue una fiesta el domingo», explicó Diwan, a quien le «explota» el teléfono y está a la espera de poder reencontrarse con Milei.

«La noche del domingo (Sergio) Massa salió a decir que Javier se tenía que hacer cargo al día siguiente. Paraaaá… Si todavía no asumió. Se verán las cuentas. Debe estar todo bastante arruinado», reflexionó al programa Estación Central. Y admitió: «Llamados hay… Se está armando. Hay mucho por cubrir. Y no somos tantos. Tenemos la experiencia para sumar de la gente del PRO. En algún lado estaré, tampoco pedí nada».

– Se habla de derogar la Ley de Alquileres..

– Cuando algo no camina para las dos partes, no camina. El dueño no está contento, cuando aumenta de un para el otro el 100%. Y el inquilino no lo puede pagar. El mercado acomoda todo, es lo que siempre dice Javier Milei. Si el dueño quiere pedir cualquier cosa, y nadie se lo paga, el mercado lo va a acomodar.

– ¿Cómo funcionó la coalición con el PRO?

Nosotros nos juntamos con Zappulla, la referente de Bullrich en Morón, y no nos pidieron nada. Por supuesto, nos sentaremos a hablar. Pero se podría decir que es una alianza.

– La oposición tiene mayoría en el HCD de Morón ¿Se viene la pelea por la Presidencia?

– Y sí… claramente sí. Estamos trabajando hace rato. Estamos bastante alineados.

– Imaginás un presidente opositor en el HCD…

– Sí. De la Libertad Avanza. Tenemos tres concejales. Hay dos de la UCR, tres de Zappulla, los de Ugartemendía. Si nos ponemos de acuerdo el próximo presidente será nuestro. Si tenés la mayoría, no van a poder hacer lo que quieren. Van a tener que consultarnos.

