El «Chapu» saltó hacia Nuevos Aires: «Se puede ser crítico si la gente no llega a fin de mes»

Cristian «Chapu» Martínez supo ser reconocido por su trabajo social en la Sociedad de Fomento Federal del Oeste, aunque, hasta ahora, sin disputar una elección. Fue parte del Partido Fe (del fallecido Momo Benegas), funcionario de la gestión Tagliaferro (PRO) en Morón y referente libertario entre 2023 y abril de este año, cuando decidió pegar el salto a un sector disidente que le permite encabezar la lista de concejales en Morón bajo el sello de Nuevos Aires.

Se trata de una fuerza electoral referenciada en el diputado Gustavo Cuervo, cuyo hijo, Tomás Cuervo, preside el partido Renovador Federal. Y que va en alianza con la Unión Celeste y Blanco, que en su momento sirvió de base para la incursión electoral del exdiputado nacional Francisco de Narváez y que actualmente lidera Fabián Luayza Troncozo.

Gerónimo Benavides, Adriana Mabel Ginnobili, Daniel Enrique Quevedo, Analía Verónica Borda y Pablo Sebastián Giles son los primeros candidatos a senadores provinciales por la Primera Sección. El Chapu, junto a Teresa De la Cruz Ríos, Sergio Barzola y Reina del Carmen Cruz están en los primeros lugares de la lista de concejales.

«Estuvimos en el Partido Fe hasta que falleció el Momo Benegas, tuvimos un paso por Cambiemos y fuimos los primeros en plantar la bandera de La Libertad Avanza en Morón, hasta que aparecieron los oportunistas de siempre y compraron la lista. Por eso no acompañé en su momento, me retiré y ahora voy a enfrentarlos», explicó ayer Martínez.

En el medio hubo «un proceso»: «Se hizo campaña con nuestro trabajo social. A la ministra (de Desarrollo Social, Sandra Pettovello) le interesó nuestro trabajo, pero a la hora de la campaña manda billetera. Y no estoy dispuesto a que me pasen por arriba».

«Éste es un espacio nuevo, que viene de diputados disidentes de Milei, que comparten las ideas de la libertad pero con sensibilidad social. Cuando plateaba ésto me mataron. No hay que ser fanáticos. Se puede ser crítico cuando la gente no llega a fin de mes. Es una realidad que detrás de un escritorio, twitteando, no se ve», compartió en Mpquatro radio.

Por último, consideró que «Sandra está haciendo un esfuerzo enorme. Los piqueteros se choreaban la comida de la gente. A mí no me lo contaron. Lo viví. Por esa bronca me empecé a involucrar. Tiene buenas intenciones, y mucha garra, pero faltan políticas de fondo, como la creación de oficio, la articulación de empresas y la creación de empresas».

¿Cómo ves a Morón?

– Nos acostumbramos a regar las plantas detrás de una reja, o que te maten por un teléfono. A un Estado que garantiza los derechos de los delincuentes es indigno. En Morón hay secretarías que defienden a los que delinquen. Es una práctica que destruye a la juventud. Nosotros capacitamos, ellos te dicen «consumí poquito». Es el gobierno de los delincuentes. Morón es tierra de nadie. Me da mucha pena, por eso decidimos presentarnos para llevar una forma de trabajo. Hay que capacitar, devolver el trabajo a los moronenses. Veo concejales que están 12 años y no generan nada.