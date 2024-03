El modelo que cambiará el Potenciar Trabajo: «La única forma era sacar a los intermediarios»

El presidente de la asociación civil de Morón «Todo Vuelve», Cristian «Chapu» Martínez se manifestó a favor de los cambios en el sistema de la asistencia social que promueve el Gobierno de Javier Milei. «Hoy lo que se intenta es que la asistencia llega a quien lo necesita. El intermediario se lo daba al que militaba. Al que se subía al micro. Estallaron las denuncias cuando se abrió una línea», declaró en Mpquatro radio online.

«La única forma de terminar es sacando a los intermediarios. Sé lo que no es tener para comer. No quiero que a ningún comedor le falte un paquete de fideos. Se está organizando la tarjeta para que el comedor compre lo que quiera y no sea rehén. Y que el plan social se pueda articular con el empleo», sostuvo el referente libertario local, que llevó su propio proyecto a la ministra de Capital Humano, para replicar el modelo.

«La gente va a seguir cobrando. Lo que se va a organizar es el método», indicó el dirigente, quien confió que recibió críticas de militantes del peronismo que explotan los Planes Potenciar, como se los conocía antes.

El Ministerio de Capital Humano anunció el pasado miércoles la baja del Plan Potenciar Trabajo y su reemplazo por dos programas especializados denominados «Volver al Trabajo» y «Acompañamiento Social».

«Se trata de un nuevo paso decisivo hacia la optimización de la estrategia de inclusión social y laboral que tendrá el Ministerio», aseguró en un comunicado la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien el mes pasado visitó las instalaciones del centro de formación que conduce Martínez, referente local de LLA.

En alusión a este programa, la ministra indicó que «Potenciar Trabajo fue un plan ineficaz donde de 1.400.000 beneficiarios apenas el 1.3% consiguió un empleo formal».

Según informaron desde la cartera, el «Programa Volver al Trabajo» estará orientado a la población de 18 a 49 años y buscará «fortalecer las habilidades laborales y mejorar la empleabilidad», para «incorporar a estos individuos en el mercado de trabajo formal» y se estimó que «el 75% de los beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo pasarán a este nuevo programa».

Este programa tendrá un «enfoque integral», proporcionará «orientación y asistencia» en la búsqueda de empleo, servicios de intermediación laboral, capacitación, certificación de competencias, y promoción de emprendimientos productivos, detallaron.