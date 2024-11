«El peronismo siempre está de pie»: Moreno y Ledesma celebraron el Día de la Militancia en La Matanza

Este sábado, al cumplirse 52 años del regreso de Juan D. Perón al país, el presidente de la Co.Pe.Bo, Julio Rubén Ledesma; el ex secretario de Comercio Guillermo Moreno (Principios y Valores) encabezaron un acto en La Matanza para convocar a toda la militancia a una “gran gesta patriótica”, en vísperas del Día de la Militancia.

El encuentro tuvo lugar en el Club Portugués de Isidro Casanova y contó con el secretario general del Sindicato de Obreros del Vidrio y Afines (SOIVA), Horacio Valdez; y de Pimpi Colombo y Marita Velázquez (PyV).

“Hace 52 años la militancia se ponía de pie para recibir a nuestro Gral. Juan Domingo Perón, y a pesar de que estábamos casi proscriptos y nos amenazaban, nosotros igual avanzábamos, porque el peronismo jamás muere, el peronismo siempre está de pie”, comenzó el Ledesma, al mismo tiempo que ratificó su acompañamiento y de Co.Pe.Bo , al ex secretario de Comercio “en esto que está llevando a cabo de decir las verdades”.

“Porque el único que levantó las banderas del sindicalismo participándolo, fue Guillermo Moreno, que no nos expulsa, y nos dice, vengan, participen muévanse, traigan ideas, pero fundamentalmente que tenemos que transmitir todo lo que pasa en nuestro país, no nos podemos quedar callados, y de brazos cruzados”, dijo.

En ese sentido, el dirigente matancero sostuvo que aunque “muchos decían que se había retirado, como consecuencia de la necesidad que está sufriendo el pueblo”, no lo hará.

“Cuando veo que no hay trabajo, cuando veo que no hay educación, y que afecta rotundamente a las universidades sacándole el presupuesto, cuando veo la quita de los remedios a los abuelos, a los que menos tienen, entonces me pongo de pie, y doy pelea como debemos dar todos nosotros”, arengó.

“Soy peronista y bien parido, soy un argentino que ama a su patria y si su patria está en peligro, como está con estos gobernantes, tenemos que ponernos de pie todos juntos. Escuchen los que han nacido, y los que están por nacer, nacimos para vencer y no para ser”, finalizó.

A su turno y para cerrar el acto, Guillermo Moreno agradeció a Ledesma por “acordarse de esta fecha y convocarnos para que mirándonos a los ojos digamos: acá está el peronismo”.

En su discurso realizó críticas al gobierno al manifestar que “no tiene ningún destino, que no tiene ninguna posibilidad porque es el pasado. “Es una pieza de museo, que es un globalizador extremo, que lo que quiere es destruir el empleo en la Argentina. Ahora quieren abrir la economía, cuando en el mundo vuelve el proteccionismo, y el nacionalismo acá quieren cerrar todas las fábricas que puedan”, remarcó.

“Ahora que EE.UU va a cuidar el trabajo, acá tenemos un presidente que va a regalar el trabajo. Te decimos Milei cuidado, porque acá está el peronismo de pie para defender a los trabajadores. Y esa manera es como nos enseñó Perón: el buen gobierno es el que crea trabajo, que abre fábricas, el que genera la armonía entre el capital y el trabajo”, manifestó con vehemencia.

“Esto es lo que le plantea el peronismo al pueblo argentino, este 16 de noviembre, conmemorando el 17 el día del militante, le venimos a decir que vamos a hacer una nueva gesta, para industrializar la Argentina. Y se lo decimos aquí en La Matanza, en la querida Matanza, en la capital industrial de la argentina y en la capital del peronismo donde deben volver a abundar los obreros y trabajadores argentinos”, expresó Moreno.

Horacio Valdez hizo un llamado para trabajar en unidad. “Los peronistas estamos disgregados, peleados, desencontrados, pero no importa vamos a recuperar la ideología, no los nombres propios que no nos han ayudado, que han defendido sus privilegios y no, de los que los votan”, dijo. Y criticó la complicidad de los diputados y senadores: “entregaron la ley laboral, de jubilaciones y son los que cierran las instituciones del Estado”.

“Nada está perdido si nos seguimos juntando. Con Moreno y mis compañeros, venimos agradecerle a Rubén (Ledesma) de corazón porque va a acompañar esta gesta patriótica que estamos haciendo con Principios y Valores, y pone a disposición la Co.Pe.Bo que es un partido bastante importante y grande en el país”, expresó.