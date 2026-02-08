El PJ de Morón tendrá internas en marzo: La Cámpora encabeza una lista para enfrentar al MDF

La unidad alcanzada en el plano provincial del PJ no garantizó que no haya internas en los Municipios. El acuerdo alcanzando entre Axel Kicillof y Máximo Kirchner (presidentes entrante y saliente) en el Consejo de Partido premió a varios intendentes, pero en los pagos chicos se mantuvieron algunas diferencias inocultables también en la gestión.

En el caso de Morón, el «luquismo» respalda al actual presidente el PJ local, el concejal Claudio Román, quien en su momento fue también apadrinado por el sabbatellismo (partidariamente está afuera de la contienda). Su lista está acompañada por Vanina Moro (Movimiento Evita) y Néstor Achinelli (histórico ex rousselotista) es decir parte de la estructura que respalda al intendente, Lucas Ghi, como así también al «Movimiento Derecho al Futuro» de Axel Kicillof.

El armado estaba listo desde septiembre, cuando hubo incluso foto junto a otros dirigentes, en vísperas de un cierre de listas que se pospuso por obra de la pelea entre cúpulas.

Este domingo, en tanto, trascendió que tendrá internas con otra lista, que encabeza la exconcejal y actual Vice del PJ Paula Majdanski (La Cámpora), acompañada por Guillermo Menéndez (del sindicato municipal de Morón- STMM) y Nadia Diz (de la agrupación La Marechal). La contienda será el 15 de marzo.

Claudio Román, en la punta la mesa, y su lista en septiembre, antes de la postergación de las elecciones del PJ bonaerense.